محمد مغير بطل سباق الشباب للقدرة

عصام السيد (أبوظبي)



خطفت إسطبلات «أم7» الأضواء بحصولها فرسانها على المركزين الأول والثاني في سباق الشباب والناشئين الدولي لمسافة 100 كلم (نجمة)، فيما تصدرت الفارسة دون باستيل لإسطبلات الريف العجبان، الجولة الأولى للسباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان (80 كلم)، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، الذي أقيم بميادين قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم.

ونجح الفارس محمد راشد مغير في انتزاع لقب سباق الشباب بعد أداء مميز على صهوة الجواد «سكاي ماسيمو» لإسطبلات «أم7»، قاطعاً مسافة السباق بزمن قدره 3:41:13 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.12 كلم/ساعة.

وحل في المركز الثاني بفارق ثانية واحدة رفيقه في الإسطبل الفارس عيسى عبدالله، على صهوة الجواد «إس دبليو إيكولم»، فيما جاء ثالثاً الفارس سعيد عبدالله المهيري على صهوة الجواد «بريتي إن بنك تي إي».

وفي منافسات الجولة الأولى من سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة، فازت الفارسة دون باستيل، وجاء في المركز الثاني الفارس منصور سعيد، بينما نال المركز الثالث عبد العزيز المرزوقي.



مسك الختام

تختتم صباح اليوم فعاليات المهرجان، بالجولة الثانية من سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة، والتي تبلغ مسافتها 80 كيلومتراً، وتم تقسيمها إلى 3 مراحل، تبلغ مسافة الأولى 30 كلم، وتم ترسيمها باللون البرتقالي، والثانية مسافتها 30 كلم، وتم ترسيمها باللون الأزرق، فيما تبلغ مسافة المرحلة الثالثة والأخيرة 20 كلم، وتم ترسيمها باللون الأخضر.