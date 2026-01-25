أحمد بن سعيد يتوج ريد بـ«كأس الدلة»

دبي (الاتحاد)



توّج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اللاعب الأميركي باتريك ريد، بلقب النسخة الـ 37 لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي اختتمت أمس، على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف في دبي، بمشاركة 126 من أفضل نجوم العالم، وتنافسوا على جوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار.

وقام سموه بتسليم اللاعب ريد الذي أنهى المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، كأس «الدلة الشهير»، إلى جانب حصوله على الجائزة المالية التي تبلغ 1.530 مليون دولار، إذ تعتبر هذه واحدة من أعلى البطولات على صعيد الجوائز المالية كونها واحدةً من بطولات النخبة لسلسلة رولكس ضمن «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للجولف.

حضر مراسم التتويج، معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، واللواء «م» عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي.

كما حضر مصطفى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة وصل للضيافة والترفيه، والدكتور باوان مونجال، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة هيرو موتوكورب، الراعي الرئيس للبطولة، ومحمد عبدالحميد صديقي، مدير أول في صديقي القابضة، وعبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، وكريس ماي، الرئيس التنفيذي لدبي جولف، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتوم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في الشرق الأوسط، ممثلو الشركات الراعية والداعمة.

كما قام اللواء «م» عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الجولف، بتكريم الجنوب أفريقي كريستيان ماس، بجائزة أفضل لاعب هاوٍ، بعدما حقق أفضل نتيجة بين اللاعبين الهواة المشاركين في البطولة برصيد 6 ضربات تحت المعدل، ليحتل المركز العاشر.



عضوية مدى الحياة

قدم كريس ماي، الرئيس التنفيذي لجولف دبي، بطاقة عضوية مدى الحياة في نادي الإمارات للجولف، للأميركي باتريك ريد، في تقليد متبع دائماً يناله الفائز ببطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك. وأصبح ريد الملقب بـ «كابتن أميركا»، خامس لاعب أميركي ينقش اسمه على كأس «الدلة» الشهير، بعد الأسطورة تايجر وودز، البطل مرتين، وفريد كوبلز، مارك أوميرا، وبريسون ديشامبو، كما أنه أول أميركي يحقق الفوز منذ ديشامبو في عام 2019. ويعتبر هذا اللقب الرابع لريد في جولة دي بي ورلد، خلال 121 بطولة خاضها، والأول منذ فوزه في بطولة المكسيك في 2020، تحديداً قبل 5 سنوات و336 يوماً، كما أنه أول ألقابه في واحدة من بطولات سلسلة رولكس. وتفوق المصنف 44 عالمياً، بتحقيقه أرقام من المعدل في جميع الجولات الأربع، بواقع 69، و66، و67، و72 ضربة على التوالي، ليتقدم على الإنجليزي أندي سوليفان الذي حل ثانياً برصيد 10 ضربات تحت المعدل، فيما جاء الفرنسي جوليان جورييه، في المركز الثالث برصيد 9 ضربات تحت المعدل.