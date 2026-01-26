الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
سيميوني يبرر احتفاله بالهدف الثاني أمام مايوركا

سيميوني يبرر احتفاله بالهدف الثاني أمام مايوركا
26 يناير 2026 08:14

مدريد (د ب أ)
برر دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، فرحته الكبيرة في الاحتفال بالهدف الثاني لفريقه خلال الفوز على مايوركا بنتيجة 3 / صفر في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال سيميوني في تصريحات عقب اللقاء أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: "احتفلت بالهدف الثاني لأنه كان لحظة حاسمة في المباراة أثناء اندفاعنا هجومياً في نصف ملعب المنافس، وخلق العديد من الفرص، ولكننا كنا نتقدم بفارق ضئيل".
وأضاف المدرب الأرجنتيني: "بعد التبديلات، قمنا بهجمة مرتدة انتهت بهدف عكسي، دفعنا خطوة مهمة نحو الفوز، فالمباراة لم تكن سهلة، لأن مايوركا فريق قوي، خاصة مهاجمه (موريكي) الخطير في الكرات العالية". وتابع: "سيطرنا على مايوركا بشكل جيد وحققنا نتيجة جيدة بفضل أداء الفريق القوي".
واختتم سيميوني تصريحه بالقول: "فريقي يعمل بشكل جيد أمام جميع المنافسين، لقد تجاوزنا خيبة أمل بعد التعادل في مباراة كنا نستحق فيها الفوز قبل أيام قليلة".
وتعادل أتلتيكو مدريد مع جالطة سراي بنتيجة 1 / 1 في تركيا بدوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي، ويستعد لاستضافة بودو جليمت النرويجي، الأربعاء المقبل، في ختام مرحلة الدوري. وبفوزه على مايوركا، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 44 نقطة لينفرد بالمركز الثالث في جدول الترتيب بالدوري الإسباني أمامه ريال مدريد 51 نقطة ثم برشلونة حامل اللقب في الصدارة بـ 52 نقطة.

