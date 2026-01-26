قطار الدور الثاني من «دوري أدنوك» جاهز للانطلاق بالجولة الـ 14

معتصم عبدالله (أبوظبي)

بعد هدنة قصيرة، خُصصت لإقامة مباريات النسخة الثالثة من بطولة «السوبر الإماراتي القطري»، ينطلق قطار الدور الثاني من «دوري أدنوك للمحترفين» عبر محطة «الجولة 14»، التي تُفتتح مساء غدٍ الثلاثاء بمباراتين، تجمع الأولى بين كلباء مع العين في الساعة 17:15 على ملعب «النمور» بالشارقة، فيما يستضيف الوحدة نظيره دبا عند الساعة 20:00 على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.

وتتواصل منافسات الجولة الأربعاء بإقامة ثلاث مباريات تجمع الظفرة مع الشارقة، وعجمان مع شباب الأهلي عند الساعة 17:15، فيما يلتقي الوصل مع خورفكان في الساعة 20:00، على أن تُختتم الجولة يوم الخميس بمواجهتي البطائح والجزيرة عند الساعة 17:15، والنصر وبني ياس في الساعة 20:00.

ويقصّ طرفا «كلاسيكو الإمارات»، اللذان أنهيا مشوار الدور الأول بتعادل مثير 2-2 على استاد هزاع بن زايد، شريط الجولة 14 بمواجهتين مختلفتي الطموحات، حيث يحلّ العين، المتراجع إلى مركز الوصافة برصيد 31 نقطة، ضيفاً على كلباء صاحب المركز الثامن بـ 18 نقطة.

ويتسلح «الزعيم»، الساعي للعودة مؤقتاً إلى صدارة الترتيب، بسلسلة هي الأطول دون خسارة في دوري المحترفين، بلغت 20 مباراة متتالية، إضافة إلى عدم تعرُّضه للخسارة في آخر 10 مباريات خارج أرضه، فضلاً عن تفوّقه في المواجهات المباشرة أمام «النمور»، بتحقيقه 13 انتصاراً من أصل 21 مواجهة، كان آخرها الفوز 2-0 في لقاء الدور الأول من الموسم الجاري.

في المقابل، يتطلع كلباء إلى كسر عُقدة عدم الفوز على ملعبه خلال 6 مباريات في الموسم الحالي، بعدما خسر مرتين وتعادل في أربع مناسبات، بحثاً عن انطلاقة قوية في النصف الثاني من المسابقة.

من جهته، يأمل الوحدة، الذي يفتقد خدمات الثنائي فاكوندو دانيال وفافور أوجبوا بداعي الإيقاف، إثر الطرد في مواجهة «الكلاسيكو» أمام العين، في تحقيق الفوز على ضيفه دبا، مدعوماً بالمعنويات العالية، عقب تتويجه بلقب «درع التحدي» ضمن السوبر الإماراتي القطري، إثر فوزه على الدحيل القطري 1-0.

ويحتل «العنابي» المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، فيما يقبع دبا في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط، وكانت مواجهة الفريقين في الدور الأول قد انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب دبا.

ولم يتعرض الوحدة للخسارة أمام دبا في دوري المحترفين خلال 13 مواجهة سابقة، حقق خلالها 10 انتصارات مقابل 3 تعادلات، كما حافظ على سجلِّه خالياً من الخسارة على أرضه في آخر 12 مباراة، وهي أرقام تمنحه أفضلية واضحة، دون أن تُقلل من دوافع دبا الساعي لتحسين موقعه في جدول الترتيب.