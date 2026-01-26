لقب «ديزرت كلاسيك» يدفع بالأميركي ريد إلى وصافة «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

تقدم الأميركي باتريك ريك إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» لمنافسات جولة دي بي ورلد للجولف، مستفيداً من فوزه بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي اختُتمت الأحد في نادي الإمارات للجولف.

ونجح ريد في الفوز ورفع كأس «الدلة» الشهير للمرة الأولى في مسيرته، إلى جانب الفوز بأول ألقابه في بطولات فئة النخبة لسلسلة رولكس في «السباق إلى دبي»، بعد أداء ثابت على مدار الجولات الأربعة التي أنهاها برصيد 14 ضربة تحت المعدل.

وكسب اللاعب الملقّب بـ «كابتن أميركا» بفضل هذا الفوز، 1335 نقطة، جعلته يصعد 105 مقاعد مباشرة نحو المركز الثاني في تصنيف «السباق إلى دبي»، بإجمالي 1370 نقطة.

وقال ريد في المؤتمر الصحفي عقب تتويجه باللقب: «أعتقد أن أهم ما ميّز هذا الأسبوع هو فوزي في جميع البطولات، باستثناء هذه البطولة».

وأضاف: «على الرغم من أن الموقع الإلكتروني يُظهر ثلاثة انتصارات، إلا أن أحدها كان في بطولة كبرى، واثنين في بطولات العالم للجولف. لذا، فهي جميعها بطولات مشتركة، لطالما كان هذا الأمر يؤرّقني، عدم تحقيق أي فوز هنا».

وأضاف: «بعد أن أُتيحت لي فرصة الفوز في عام 2023 عندما حققت المركز الثاني وأضعت الفرصة، كان من المهم جداً بالنسبة لي أن أقدم أداءً جيداً هنا وأن أحظى بهذه الفرصة، والفوز هنا يعني لي الكثير، خاصةً في دبي، التي أعشق المجيء إليها، مما يجعل الأمر أكثر تميزاً».

من جانبه، استفاد الإنجليزي أندي سوليفان الذي حلّ وصيفاً في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، من الحصول على 889 نقطة، ليتقدم بدوره إلى المركز الثالث في تصنيف «السباق إلى دبي»، برصيد 998 نقطة.

وحافظ الجنوب أفريقي جايدن شابر، على صدارة تصنيف «السباق إلى دبي»، بعدما حقق المركز الرابع في ملعب المجلس بدبي، ليكسب 339 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 1727 نقطة.

وتُعد هذه البطولة الثانية في «السلسلة الدولية» التي تضم 7 بطولات تقام في 5 دول مختلفة في قارتين، حيث تتواصل حالياً بإقامة بطولات في البحرين، وقطر، وكينيا وجنوب أفريقيا.

وبحسب روزنامة الموسم الجديد لـ «السباق إلى دبي»، تُقام 42 بطولة على الأقل في 25 دولة حول العالم، على أن تقام التصفيات الختامية في دولة الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد في نادي عقارات جميرا للجولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.