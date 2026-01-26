الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«فاين» يهدي «الإمارات إكس آر جي» لقب طواف «داون أندر» للدراجات

«فاين» يهدي «الإمارات إكس آر جي» لقب طواف «داون أندر» للدراجات
26 يناير 2026 10:15

أبوظبي (الاتحاد)
أهدى الأسترالي جاي فاين اللقب العام لسباق طواف سانتوس داون أندر 2026 لمصلحة فريق الإمارات - إكس آر جي، في ختامٍ مثير وغير متوقع تجاوز معه ظروفاً فوضوية وصعبة، شملت الحرارة الشديدة، وحوادث السقوط، والاصطدام المفاجئ مع كنغر، ليحسم قميص المتصدر الأصفر ويتوَّج بلقب الترتيب العام على أرضه.
وفرض فاين نفسه منذ المراحل الأولى، بوصفه المتسابق الأصعب على منافسيه، مع فوزه بالمرحلة الثانية، عقب هجوم قوي قاده فريقه على صعود كورسكو إلى جانب زميله جوناثان نارفايز، لينتزع صدارة الترتيب العام ويرتدي قميص المتصدر الأصفر طوال جزء كبير من السباق. وخاض الفريق المنافسات في ظروف قاسية، إذ جرى تقليص المرحلة الرابعة بسبب الحرارة الشديدة ومخاطر الحرائق، كما تعرّض نارفايز لحادث سقوط درامي في الأمتار الأخيرة أبعده عن المنافسة بعد إصابته.
ولم تكن المرحلة الختامية سهلة على الإطلاق، ففي منتصف السباق، تعرّض جاي فاين للسقوط بعد اصطدام دراجته كنغر دخل إلى المجموعة الرئيسية، لكنه نهض سريعاً، وبدّل دراجته مع زميله إيفو أوليفيرا، قبل أن يعود ويلتحق بالمجموعة من جديد. ورغم هذا الاضطراب، تماسَك المتسابق الأسترالي وحافظ على هدوئه، وأنهى المرحلة بأمان ضمن المجموعة، ليؤمّن فوزاً عاماً مستحقاً بفارق أكثر من دقيقة كاملة في الترتيب العام.
وعلى الرغم من انطلاق الفريق بخمسة متسابقين فقط، ارتقى كل فرد إلى مستوى المسؤولية وحمى صدارة فاين، رغم الهجمات الخطيرة من أبرز منافسي الترتيب العام. وتعرّض ميكيل بييرج بدوره لحادث الاصطدام بالكنغر، ما أدى إلى خروجه من السباق، في حين لم يصل إلى خط النهاية في ستيرلينج سوى آدم ييتس وإيفو أوليفيرا بعد أداء قتالي قوي.
ومن جانبه قال فاين: «تحقيق الفوز هنا، في سباق بلادي، أمر لا يُصدَّق. قبل ثلاث سنوات كانت الأمور أصعب من حيث التوقيت والظروف. هذا العام بدأنا بصورة إيجابية، لكن سوء الحظ تزايد مع تقدم السباق، واضطررنا للقتال حتى اللحظة الأخيرة. أنا سعيد جداً لأنني تمكّنت من حسم اللقب اليوم. أقول دائماً إن الدراجات رياضة جماعية، وأشعر بفخر كبير لكوني أمثّل هذا الفريق في أيام كهذه». 

