الرياضة

مسلحون يقتلون 11 شخصاً في ملعب كرة قدم بالمكسيك

مسلحون يقتلون 11 شخصاً في ملعب كرة قدم بالمكسيك
26 يناير 2026 10:05

سالامانكا (رويترز) 
قال رئيس بلدية مدينة سالامانكا المكسيكية سيزار برييتو على فيسبوك أمس، إن مجموعة من المهاجمين المسلحين قتلوا 11 شخصاً وأصابوا ​12 في ملعب لكرة القدم بعد مباراة ‌في المدينة، ولكن لم يتضح ​بعد الدافع وراء ⁠الهجوم.
وأضاف ‌برييتو أن امرأة وطفلة من بين المصابين في الهجوم "المؤسف والجبان" الذي وقع في ⁠منطقة لوما دي فلوريس خلال ⁠تجمع اجتماعي، واصفاً الحادث بأنه انهيار اجتماعي خطير.
وأضاف: "يُضاف هذا ​الحادث إلى موجة العنف التي نشهدها للأسف في الولاية، ولا سيما في سالامانكا.. وللأسف تحاول الجماعات الإجرامية إخضاع السلطات، وهو ​ما لن يتحقق".
وقال ‍مكتب المدعي العام في ولاية جواناخواتو، حيث تقع سالامانكا، إنه تم فتح تحقيق في ‍الهجوم.
وأضاف المكتب في ⁠بيان أنه ينسق الجهود ​مع سلطات البلدية وسلطات الولاية والسلطات الاتحادية، لتعزيز ​الأمن في المنطقة وحماية سكانها والعثور ‍على الجناة .
وقال برييتو في تصريحاته على فيسبوك: "سيتم العثور على المسؤولين عن الهجوم".
وتعد جواناخواتو واحدة من أخطر الولايات ‌في المكسيك.

