مسلحون يقتلون 11 شخصاً في ملعب كرة قدم بالمكسيك

سالامانكا (رويترز)

قال رئيس بلدية مدينة سالامانكا المكسيكية سيزار برييتو على فيسبوك أمس، إن مجموعة من المهاجمين المسلحين قتلوا 11 شخصاً وأصابوا ​12 في ملعب لكرة القدم بعد مباراة ‌في المدينة، ولكن لم يتضح ​بعد الدافع وراء ⁠الهجوم.

وأضاف ‌برييتو أن امرأة وطفلة من بين المصابين في الهجوم "المؤسف والجبان" الذي وقع في ⁠منطقة لوما دي فلوريس خلال ⁠تجمع اجتماعي، واصفاً الحادث بأنه انهيار اجتماعي خطير.

وأضاف: "يُضاف هذا ​الحادث إلى موجة العنف التي نشهدها للأسف في الولاية، ولا سيما في سالامانكا.. وللأسف تحاول الجماعات الإجرامية إخضاع السلطات، وهو ​ما لن يتحقق".

وقال ‍مكتب المدعي العام في ولاية جواناخواتو، حيث تقع سالامانكا، إنه تم فتح تحقيق في ‍الهجوم.

وأضاف المكتب في ⁠بيان أنه ينسق الجهود ​مع سلطات البلدية وسلطات الولاية والسلطات الاتحادية، لتعزيز ​الأمن في المنطقة وحماية سكانها والعثور ‍على الجناة .

وقال برييتو في تصريحاته على فيسبوك: "سيتم العثور على المسؤولين عن الهجوم".

وتعد جواناخواتو واحدة من أخطر الولايات ‌في المكسيك.