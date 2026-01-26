كرزنار يُعيد ترتيب أوراق خورفكان قبل مواجهة الوصل

فيصل النقبي (خورفكان)

يستعد المدرب الكرواتي الجديد لفريق خورفكان، دامير كرزنار، لإجراء عدد من التغييرات الفنية على تشكيلة الفريق الأول، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لمواجهة الوصل الأربعاء، ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

وشهدت التدريبات الأخيرة تركيزاً واضحاً على إعادة الانسجام بين الخطوط، مع الاستفادة من عودة اللاعبين الموقوفين الذين غابوا عن اللقاء السابق أمام الظفرة، حيث سيعود البرتغالي أيلتون وعبدالله النقبي إلى خيارات الجهاز الفني، ما يمنح الفريق حلولاً إضافية على المستويين الدفاعي والهجومي.

في المقابل، يتواصل غياب المغربي سليم أملاح عن صفوف خورفكان، بعدما أكدت الفحوصات الطبية حاجته لمزيد من الوقت قبل العودة للمشاركة، الأمر الذي يفرض على كرزنار البحث عن بدائل مناسبة لتعويض هذا الغياب المؤثر.

ويأمل الجهاز الفني أن تنعكس هذه التعديلات إيجاباً على أداء الفريق، وتحقيق نتيجة تعزّز موقع خورفكان في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 12نقطة، خاصة في ظل الرغبة ببدء مرحلة جديدة أكثر استقراراً مع المدرب الكرواتي.