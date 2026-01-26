الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كرزنار يُعيد ترتيب أوراق خورفكان قبل مواجهة الوصل

كرزنار يُعيد ترتيب أوراق خورفكان قبل مواجهة الوصل
26 يناير 2026 11:15

فيصل النقبي (خورفكان)
يستعد المدرب الكرواتي الجديد لفريق خورفكان، دامير كرزنار، لإجراء عدد من التغييرات الفنية على تشكيلة الفريق الأول، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لمواجهة الوصل الأربعاء، ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين.
وشهدت التدريبات الأخيرة تركيزاً واضحاً على إعادة الانسجام بين الخطوط، مع الاستفادة من عودة اللاعبين الموقوفين الذين غابوا عن اللقاء السابق أمام الظفرة، حيث سيعود البرتغالي أيلتون وعبدالله النقبي إلى خيارات الجهاز الفني، ما يمنح الفريق حلولاً إضافية على المستويين الدفاعي والهجومي.
في المقابل، يتواصل غياب المغربي سليم أملاح عن صفوف خورفكان، بعدما أكدت الفحوصات الطبية حاجته لمزيد من الوقت قبل العودة للمشاركة، الأمر الذي يفرض على كرزنار البحث عن بدائل مناسبة لتعويض هذا الغياب المؤثر.
ويأمل الجهاز الفني أن تنعكس هذه التعديلات إيجاباً على أداء الفريق، وتحقيق نتيجة تعزّز موقع خورفكان في جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 12نقطة، خاصة في ظل الرغبة ببدء مرحلة جديدة أكثر استقراراً مع المدرب الكرواتي.

أخبار ذات صلة
العين يكسب كلباء بثلاثية في دوري أدنوك للمحترفين
غداً..3 مواجهات حاسمة في اليوم الثاني للجولة 14 لدوري أدنوك
دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
الوصل
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير
علوم الدار
برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©