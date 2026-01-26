أنيسيموفا تضرب موعداً مع بيجولا في أستراليا

ملبورن (رويترز)

حافظت أماندا أنيسيموفا المصنَّفة الرابعة على زخمها في البطولات الأربع الكبرى، بفوزها على الصينية وانج سينيو 7-6 و6-4، لتبلغ دور الثمانية لأول مرة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتضرب موعداً مع ​مواطنتها الأميركية جيسيكا بيجولا.

وقدمت اللاعبة الأميركية (24 عاماً)، صاحبة ‌الضربات القوية، أداءً رائعاً في ملبورن بارك هذا ​العام، ولم تخسر أي مجموعة، في ⁠سعيها ‌للفوز بأول لقب كبير، بعد حصولها على المركز الثاني في ويمبلدون وأميركا المفتوحة العام الماضي.

وقالت أنيسيموفا: «أشعر بإحساس رائع، يا لها من معركة». ومع ذلك، كافحت أنيسيموفا ⁠للوصول إلى إيقاعها في المجموعة الأولى المتكافئة، إذ صمدت وانج، ⁠التي حظيت بمؤازرة من الجماهير الصينية الصاخبة، في التبادلات المبكرة للضربات وأنقذت نقطة الفوز بالمجموعة قبل أن تحسم منافستها ​الأمريكية المجموعة في الشوط الفاصل.

واستمرت الهتافات التقليدية «جيا يو» - حرفياً «أضف الزيت» - حيث وقف المشجعون وراء وانج غير المصنفة عندما ردت كسر إرسالها في الشوط الثاني من المجموعة الثانية، لكنهم صمتوا لفترة وجيزة ​عندما فقدت إرسالها مرة أخرى.

وقالت أنيسيموفا: «كان هناك الكثير من المشجعين من الصين اليوم. بصراحة، هذا جعل الأجواء رائعة للغاية. لا أجدها قلة احترام على الإطلاق. كانوا صاخبين حقاً مما ‍جعل الطاقة ممتعة. لم يكن الأمر كذلك ⁠بالنسبة لي، لكنني كنت أتظاهر ​فقط بأن الأجواء كانت صاخبة هناك».

وأضافت: «كان الأمر رائعاً. أقدّر حقاً جلوس الجميع ​هنا خلال هذه الحرارة الشديدة».

وأخذت وانج وقتاً طبياً مستقطعاً ‍خارج الملعب بعد ذلك الشوط وواصلت المباراة بعد ربط فخذها الأيمن، لكنها لم تستطع إيقاف أنيسيموفا من تعزيز كسر إرسالها وتحقيق فوز آخر بمجموعات متتالية.

وسددت أنيسيموفا الضربة الأخيرة بضربة إرسال ساحقة كانت السابعة لها ‌في المباراة، لتصبح رابع أميركية في دور الثمانية.