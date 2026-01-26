الفوز على فريتز يضع موسيتي في مواجهة صعبة مع ديوكوفيتش

ملبورن (د ب أ)

تأهَّل الإيطالي لورينزو موسيتي المصنّف الخامس إلى دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، للمرة الأولى في مسيرته، بفوزه على الأميركي تايلور فريتز، المصنف التاسع بثلاث مجموعات متتالية بنتيجة 6/ 2 و7/ 5 و6/ 4 في الدور الرابع.

واحتاج المصنف الخامس عالمياً إلى حوالي ساعتين ليحسم المواجهة لصالحه على ملعب «رود لافر أرينا».

ورغم خوض موسيتي مباراة ماراثونية من خمس مجموعات أمام توماس ماتشاك في الدور السابق، لكن اللاعب الإيطالي أظهر مرونة بدنية عالية وتحركاً ممتازاً داخل الملعب، حيث نجح في كسر إرسال فريتز مرتين في المجموعة الأولى، ثم فرض سيطرته في أواخر المجموعة الثانية بالفوز في ثلاثة أشواط متتالية.

واستمر ضغط موسيتي في المجموعة الثالثة بكسر إرسال منافسه الأميركي مبكراً، مما جعله يتحكم في وتيرة اللعب ويجبر تايلور فريتز على التحرك في جميع زوايا الملعب.

وضرب اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً موعداً مرتقباً في دور الثمانية مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش الحائز على 24 لقباً في بطولات الجراند سلام.

وصعد ديوكوفيتش لدور الثمانية مبكراً بعد انسحاب منافسه في الدور الرابع ياكوب مينسيك أمس الأحد، بسبب إصابة في عضلات البطن. ويمثل هذا التأهل إنجازاً خاصاً لموسيتي، الذي سبق له الوصول إلى نصف نهائي ويمبلدون ورولان جاروس، ودور الثمانية ببطولة أميركا المفتوحة، لكنه لم يتجاوز الدور الثالث في «ميلبورن بارك» قبل هذه النسخة.