الرياضة

مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح

مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
26 يناير 2026 11:54

دبي (الاتحاد)
يواصل اتحاد الكرة تنظيم مهرجان البراعم لفئة مواليد 2017، ضمن البرنامج المعتمد للموسم الرياضي الحالي، في إطار جهوده الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم في المراحل العمرية المبكرة، واكتشاف العناصر الموهوبة، وصقلها وفق أسس فنية وتدريبية حديثة تخدم مستقبل الأندية والمنتخبات الوطنية.
وشهدت محطة المهرجان التي أُقيمت السبت، مشاركة 25 فريقًا من أندية، شباب الأهلي، الجزيرة، الشارقة، الوحدة، العين، النصر، الوصل، الإمارات، الذيد، حتا، خورفكان، فالكون، عجمان، الجزيرة الحمراء، العربي، دبا، الفجيرة، العروبة، دبا الحصن، والبطائح.
وتعكس هذه المشاركة الكبيرة التفاعل الحيوي للأندية وحرصها على دعم برامج الاتحاد للبراعم، وتعزيز مشاركة الأجيال الصاعدة في تجربة كروية تعليمية ممتعة وآمنة.
وأُقيمت منافسات المهرجان على الملاعب الفرعية لأندية، العين، شباب الأهلي في العوير، عجمان، الذيد، ودبا، على أن تستمر المباريات بين الفرق المشاركة بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى ختام المهرجان في شهر أبريل المقبل.
ويُعد مهرجان البراعم واحداً من أبرز المبادرات الفنية التي ينفذها اتحاد الكرة خلال الموسم الرياضي، حيث تركز برامجه على تنمية المهارات الأساسية، وتعزيز مفاهيم اللعب الجماعي والانضباط وروح المبادرة، ضمن منظومة تعليمية تراعي الخصائص العمرية للأطفال.
كما أن ابتعاد النظام عن احتساب النتائج يحفز الأطفال على الاستمتاع بممارسة اللعبة دون ضغوطات، ويوفر لهم بيئة تنافسية آمنة وإيجابية، في مرحلة تُعد الأهم في تكوين وتأسيس لاعب كرة القدم.

