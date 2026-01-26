«أستراليا المفتوحة» تُفعّل بروتوكول «الحر الشديد»

ملبورن (أ ف ب)

ستكون بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، على موعد الثلاثاء مع تفعيل بروتوكول «الحر الشديد»، الهادف إلى الحفاظ على صحة اللاعبين، وذلك للمرة الثانية في النسخة الحالية، وفق ما أعلن المنظمون الاثنين.

ويعتمد البروتوكول على مؤشر من 1 إلى 5، ويقضي بوقف المباريات عند ارتفاع الحرارة بشكل كبير، مع بلوغ نسبة الرطوبة مستويات عالية.

وبالنسبة لجدول مباريات ربع النهائي للرجال والسيدات المقرر الثلاثاء، فقد بُرمجت جميع المباريات في ملعب «رود ليفر أرينا» بدءاً من الساعة 11:30 صباحاً (12:30 ليلاً بتوقيت جرينيتش)، حيث سيتم إغلاق السقف وتشغيل نظام التكييف.

وبموجب البروتوكول، يحق للاعبين الحصول على استراحة لمدة عشر دقائق بعد انتهاء المجموعة الثالثة للرجال والثانية للسيدات، في حال لم تُحسم هذه المباريات بثلاث أو مجموعتين.

وينطبق الأمر نفسه على المباريات المقررة في ملعبي «مارجريت كورت» و«جون كاين» اللذين يتمتعان أيضاً بإمكانية إغلاق السقف.

أما على باقي الملاعب، فستُوقف المباريات أو لن تُلعب إذا بلغ المؤشر المستوى 5.

وسبق أن فُعّل بروتوكول «الحر الشديد» يوم السبت.