الهاملي يتوِّج أبطال «ألعاب القوى لأصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

اختُتمت منافسات بطولة الدولة لألعاب القوى لأصحاب الهمم للموسم الرياضي 2025–2026، والتي أُقيمت في نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة واسعة بلغت 100 لاعب ولاعبة من مختلف أندية الدولة، وسط أجواء تنافسية قوية ومستويات فنية مميزة، عكست التطور المستمر الذي تشهده ألعاب القوى البارالمبية الإماراتية.

وشهدت البطولة حضوراً رسمياً خلال مراسم التتويج، حيث توّج محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، الفائزين وأصحاب المراكز الأولى، بمشاركة ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، ومحمد الحمادي، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، وعبدالعزيز الحمادي، مدير الأنشطة بنادي خورفكان للمعاقين.

وتأتي البطولة ضمن روزنامة الموسم الرياضي للجنة البارالمبية الوطنية، وتهدف إلى دعم مسيرة الرياضة البارالمبية واكتشاف المواهب وتعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات القادمة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تمثِّل هذه البطولة محطة مهمة ضمن استعدادات منتخباتنا الوطنية للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة (مسقط 2026)، حيث تسعى منتخبات الإمارات إلى مواصلة حضورها القوي والمنافسة على المراكز المتقدمة ورفع راية الدولة في المحافل القارية.