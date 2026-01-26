الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
راشد الظاهري يتصدر الجولة الثانية من «الفورمولا الإقليمية» بحلبة ياس

راشد الظاهري يتصدر الجولة الثانية من «الفورمولا الإقليمية» بحلبة ياس
26 يناير 2026 14:36

أبوظبي (وام)
تصدّر راشد الظاهري أمس، منافسات الجولة الثانية من بطولة الفورمولا الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط، على حلبة ياس العالمية، مسجّلاً إنجازاً جديداً في مسيرته بعدما أكمل ثلاثة انتصارات خلال سبعة أيام فقط.
وكان الظاهري قد صنع إنجازاً غير مسبوق في 18 يناير الجاري، كأول سائق من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحقق فوزاً في سباقات الفورمولا الإقليمية، قبل أن يكرر الإنجاز على أرض الإمارات برفقة فريقه الفرنسي «R-ace GP»، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حقق راشد رقماً قياسياً جديداً للحلبة بزمن قدره 1:40.480 دقيقة.
وتصدّر الظاهري التجارب الحرة يوم الجمعة الماضي، وحلّ ثانياً في «Q1 وQ2» خلال التصفيات، لينطلق من المركز الثاني في سباق الجولة الأولى، حيث انتزع الصدارة عند المنعطف الأول وسيطر على السباق حتى النهاية، رغم فترات الحذر والعلم الأحمر، ليعبر خط النهاية أولاً من بين 31 سيارة، مسجلاً أيضاً أسرع لفة.
وفي السباق الثاني، انطلق من المركز الثاني عشر وفق نظام الانطلاق المعكوس، وتقدم إلى المركز العاشر في اللفة الأولى، قبل أن يتراجع إلى المركز الخامس عشر بسبب إعدادات غير مثالية للسيارة، ليخرج دون نقاط.
وعاد الظاهري بقوة في السباق الثالث، منطلقاً من المركز الثاني، وانتزع الصدارة عند المنعطف الأول، وحافظ عليها طوال زمن السباق البالغ 28 دقيقة، إضافة إلى لفة واحدة، محققاً فوزه الثاني في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ومسجلاً أسرع لفة مجدداً.
وبهذه النتائج، يتصدر راشد الظاهري الترتيب العام للبطولة، قبل الجولة الثالثة المقررة الأسبوع المقبل على حلبة دبي أوتودروم، حيث يتطلع إلى مواصلة سلسلة تألقه.

