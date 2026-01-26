الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

رئيس برشلونة مستاء من انتقال درو الوشيك إلى سان جرمان

رئيس برشلونة مستاء من انتقال درو الوشيك إلى سان جرمان
26 يناير 2026 15:34

 

برشلونة (أ ف ب)
عبّر رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا عن استيائه من قرار اللاعب الشاب الموهوب درو فرنانديس بالرحيل عن صفوف بطل إسبانيا والانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي بطل أوروبا، رغم اتفاقه المسبق على عقد جديد مع النادي الكاتالوني، واصفاً إياه بـ «المزعج».
يستعد لاعب الوسط البالغ 18 عاماً للانضمام إلى بطل فرنسا، وأفادت وسائل إعلام محلية أن النادي الباريسي سيدفع لبرشلونة مبلغاً يزيد قليلاً على قيمة الشرط الجزائي، البالغة 7 ملايين دولار (6 ملايين يورو)، كبادرة حُسن نية.
وقال لابورتا لإذاعة كاتالونيا في وقت متأخر من مساء الأحد: «سنتحدث عندما يتمّ الأمر، لقد كان موقفاً مزعجاً».
وأضاف رئيس برشلونة: «لقد كان الأمر مفاجئاً لأننا كنا قد اتفقنا على حلّ مختلف عند بلوغه سنّ الثامنة عشرة»، وتابع: «المثير للدهشة أن وكيل أعماله أخبرنا بأنه لا يستطيع الالتزام بما اتفقنا عليه». 
وأشار لابورتا إلى أن برشلونة قادر على «تغيير الوضع كما عُرض عليه»، في إشارة على ما يبدو إلى إمكانية الحصول على ما يصل إلى 8.5 مليون يورو مقابل درو من سان جرمان، بدلاً من المبلغ المنصوص عليه في بند فسخ العقد.
انضم درو، المنحدر من غاليسيا شمال غرب إسبانيا، إلى أكاديمية «لا ماسيا» للشباب التابعة لبرشلونة، والتي تُعتبر الأفضل في العالم، عام 2022، وشارك منذ ذلك الحين في 8 مباريات مع الفريق الأول.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعرب الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة، عن خيبة أمله من رحيل درو الوشيك.
قال المدرب الألماني، الذي منح درو فرصة باكورة مشاركاته مع الفريق الأول في سبتمبر 2025: «ما أودُّ قوله للاعبين الشباب من أكاديمية لا ماسيا هو أننا برشلونة، وأحد أفضل الفرق في العالم».
وأردف: «نمنحهم فرصة التدرب معنا، والنمو يومياً مع أفضل لاعبي العالم. نوفر لهم الفرصة، ونقدم لهم الدعم، ونؤمن بقدراتهم، ونمنحهم الثقة».
واستطرد قائلاً: «إذا كنتم ترغبون باللعب لبرشلونة، فافعلوا ذلك بكل جوارحكم. هذا ما أودّ قوله لكل من هو معنا الآن، أو سينضم إلينا مستقبلاً. يجب أن يكون هذا هو هدفكم بنسبة 100 في المئة».
وختم قائلاً: «هذه الألوان، يجب أن تعيشوا من أجلها، هذا ما أريد رؤيته. لا أريد أي شيء آخر، هذا كل ما يمكنني قوله».

