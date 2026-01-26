«نخبة شباب الأبيض».. منظومة علمية لاختيار المواهب بمشاركة 54 لاعباً

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل اتحاد الكرة تنفيذ مراحل برنامج «نخبة شباب الأبيض»، عبر إطلاق مرحلة جديدة من التقييم الشامل للاعبين المشاركين في المشروع، تحت إشراف الإدارة الفنية في الاتحاد، وذلك ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير المواهب الشابة وتأسيس قاعدة قوية تدعم مستقبل المنتخبات الوطنية على المدى البعيد.

ويُعد برنامج «نخبة شباب الأبيض»، الذي انطلق في منتصف عام 2024، أحد المشاريع المحورية في مسار تطوير كرة القدم الإماراتية، حيث يضم 54 لاعباً من نخبة المواهب الواعدة في الفئات السنية من تحت 14 إلى تحت 18 سنة من مختلف أندية الدولة، ويخضع 45 لاعباً حالياً لمرحلة التقييم التي تمتد خلال الفترة من 20 إلى 28 يناير الجاري

وتُطبق خلال هذه المرحلة منظومة علمية متقدمة تعتمد على أحدث الأجهزة والتقنيات، يتم من خلالها تقييم اللاعبين في مختلف الجوانب البدنية والفنية، إلى جانب الجوانب الذهنية، بما يضمن تكوين صورة شاملة ودقيقة عن مستوى كل لاعب وإمكاناته المستقبلية.

وتتضمن عملية التقييم مجموعة من الاختبارات البدنية المتخصصة، من بينها اختبارات القفز، واختبار نورديك، إضافة إلى تقييمات القوة العضلية، بهدف قياس عناصر القوة، وخفة الحركة، والتوازن، والجاهزية البدنية. ويتم تحليل النتائج وفق معايير مرجعية معتمدة، مع إعداد تقارير فردية تتضمن توصيات مخصصة تسهم في تحسين الأداء والحد من مخاطر الإصابات.

كما يشهد البرنامج تنظيم جلسات وحلقات نقاشية خلال فترة التقييم، بمشاركة عدد من اللاعبين الدوليين المميزين، من بينهم أندريس إنييستا، وحارب عبدالله، ويحيى الغساني، وسلطان عادل، حيث يشاركون تجاربهم الاحترافية ويسهمون في تحفيز اللاعبين وتعزيز وعيهم الكروي والمهني.

ويهدف برنامج «نخبة شباب الأبيض» إلى المتابعة المستمرة لنخبة المستقبل، وضمان تطورهم بشكل منهجي ومستدام، مع التركيز على انتقاء العناصر الأكثر تميزاً والعمل على تطويرها ضمن بيئة احترافية متكاملة، تسهم في تنمية الجيل القادم من المواهب الكروية في الدولة وتعزيز قاعدة المنتخبات الوطنية في مراحل سنية مبكرة.



قياس التطور

عقب انتهاء مرحلة التقييم الحالية، سيتم مقارنة النتائج الجديدة بالنتائج السابقة لقياس مدى التطور الذي تحقق خلال الفترة الماضية، على أن تتبعها مرحلة تنسيق وتشاور بين مدربي مراكز التدريب في الاتحاد والأندية، لمناقشة أفضل سبل التطوير ووضع البرامج المناسبة للمرحلة المقبلة.