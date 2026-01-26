هل يستطيع بايرن ميونيخ كتابة التاريخ؟



معتز الشامي (أبوظبي)

عاد بايرن ميونيخ من العطلة الشتوية بنفس القوة التي دخلها بها، مسيطراً على الدوري الألماني، رغم خسارته المفاجئة الأخيرة أمام أوجسبورج، ويملك بايرن الآن 50 نقطة، متقدما بفارق 8 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

ويحتاج فريق فينسنت كومباني إلى 42 نقطة من مبارياته الـ15 المتبقية لتحطيم الرقم القياسي المسجل في موسم 2012-2013، والذي حققه بايرن أيضاً، تحت قيادة يوب هاينكس.

ويبدو الأمر ممكناً، وكذلك الحال بالنسبة لرقم قياسي جديد في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، حيث أحرز بايرن ميونيخ 72 هدفاً في 19 مباراة، متفوقاً بـ15 هدفاً على الأقل مقارنة بأي فريق من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

ويحتاج بايرن ميونيخ إلى 30 هدفاً فقط لتحطيم الرقم القياسي لأهداف الدوري الألماني، الذي يحمله حالياً فريق موسم 1971-1972 بقيادة بيكنباور ومولر.

وهو رقم اقتربت منه عدة فرق في المواسم الأخيرة، ويبدو هذا الأمر محسوماً، لكن هل بإمكانهم تصدر الترتيب التاريخي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوريات الخمسة الكبرى؟ مع العلم أن موسم الدوري الألماني أقصر بـ4 جولات.

ويبلغ معدل تسجيل بايرن ميونيخ في الدوري حتى الآن 3.78 هدف، وإذا حافظوا على هذا المتوسط، فمن المتوقع أن ينهي الموسم بـ128 هدفاً، مع تبقى 15 مباراة على نهاية الموسم، ونستعرض في التقرير التالي، تصنيف الفرق الخمسة الأعلى تسجيلاً للأهداف بموسم واحد في الدوريات الخمسة الكبرى.

1-ريال مدريد 2011/12

الأهداف: 121

بلا شك، كان موسم 2011-2012 ذروة تألق جوزيه مورينيو في العاصمة الإسبانية، حيث كان ريال مدريد متفوقاً على الجميع، وأصبح المرينجي أول فريق في تاريخ الليجا يحقق 100 نقطة، مسجلاً 121 هدفاً، ووصل رونالدو إلى مستويات جديدة، مسجلاً 46 هدفا في مرمى جميع فرق الدوري التسعة عشر. وسجل جونزالو هيجواين (22 هدفاً) وكريم بنزيما (21 هدفاً)، بينما كان مسعود أوزيل صانع الألعاب الرئيسي في تشكيلة ضمّت أيضاً كاكا وأنخيل دي ماريا.

2- ريال مدريد 2014/15

الأهداف: 1148

شهد هذا الموسم فوز ريال مدريد على غرناطة بنتيجة 9-1، وفوزه على ديبورتيفو بنتيجة 8-2، وتسجيل كريستيانو رونالدو 48 هدفاً في الدوري، وهو أعلى رصيد له في مسيرته. لكن الموسم انتهى برحيل كارلو أنشيلوتي عن النادي للمرة الأولى.

ساعد رونالدو في الهجوم كل من كريم بنزيما، وغاريث بيل، والوافد الجديد خاميس رودريغيز، الذين سجلوا معاً 41 هدفاً. كما سجل خافيير هيرنانديز 7 أهداف في موسمه الوحيد في البرنابيو. رغم تسجيله 118 هدفاً، احتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب وفي هذه القائمة.

3-برشلونة 2016/17

الأهداف: 116

شهد هذا الموسم بداية النهاية لميسي وبرشلونة، حيث استعاد ريال مدريد اللقب وفاز بلقبه الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا، والأهم من ذلك، رحيل لويس إنريكي ونيمار في صيف 2017، منهيين بذلك مسيرة 3 سنوات حافلة لمدرب أسطوري وثلاثي هجومي أسطوري.

وكانت آخر مشاركة للثلاثي MSN الأفضل من حيث غزارة الأهداف في الدوري، حيث سجل ميسي 37 هدفاً ولويس سواريز 29 هدفاً. وتأخر نيمار برصيد 13 هدفاً في الدوري.

4- برشلونة 2012/13

الأهداف: 115

في هذا الموسم استعاد برشلونة اللقب تحت قيادة تيتو فيلانوفا. وسجل ميسي 46 هدفاً من أصل 115، وسجل 15 لاعباً بالفريق في الدوري، وأصبح برشلونة أول فريق يسجل في جميع مباريات موسم واحد من الدوري الإسباني.

5- برشلونة 2011/12

الأهداف: 114

كان موسم 2011-2012 هو الأخير لبيب جوارديولا في كامب نو، ورغم فشل فريقه في الفوز بلقب رابع على التوالي أو الاحتفاظ بدوري أبطال أوروبا، فإنه حصد كأس ملك إسبانيا مرة أخرى.

وسجل ميسي 50 هدفاً في الدوري، وهو رقم قياسي في الليجا، وساهم بنسبة 44% من أهداف برشلونة، بينما كان أليكسيس سانشيز ثاني أفضل هداف في الفريق برصيد 12 هدفاً.