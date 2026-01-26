تعرف على أغلى صفقات انتقالات اللاعبين الشتوية في تاريخ كرة القدم



معتز الشامي (أبوظبي)

تسعى الأندية جاهدة إلى تعزيز صفوفها بضم لاعبين جدد خلال نافذة الانتقالات الشتوية، لكن من المعروف صعوبة إبرام صفقات كبيرة في يناير مقارنة بفترة الانتقالات الصيفية، وتُقيد قواعد اللعب المالي النظيف وقيود الربح والاستدامة قدرة العديد من أندية الدوري على الإنفاق في يناير.

وكانت فترة الانتقالات الشتوية هادئة للغاية حتى الآن، حيث تعتبر صفقة مانشستر سيتي لضم أنطوان سيمينيو مقابل 75 مليون يورو أبرز صفقاتها، ويصنّف انتقال سيمينيو إلى فريق بيب جوارديولا ضمن أفضل 10 صفقات في تاريخ الانتقالات الشتوية، ولكن ما هي أغلى 10 صفقات انتقال في شهر يناير في التاريخ؟.

انتقل فيليب كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو في يناير 2018، ولا يزال هذا الرقم القياسي في سوق الانتقالات الشتوية قائماً.

وبعد انضمام نيمار إلى باريس سان جيرمان في الصيف السابق، كان لدى برشلونة سيولة كافية للتعاقد مع بديل، لكن صفقة كوتينيو لم تكن ناجحة، سجل البرازيلي 25 هدفاً وصنع 14 هدفاً في 106 مباريات مع النادي الكتالوني قبل رحيله إلى أستون فيلا مقابل 20 مليون يورو في عام 2022، وتأتي صفقة انتقال إنزو فرنانديز من بنفيكا إلى تشيلسي مقابل 121 مليون يورو في المرتبة الثانية، وفي المركز الثالث يأتي فيرجيل فان دايك.

تُعد صفقة فان دايك مقابل 84.7 مليون يورو، أنجح صفقة في قائمة أفضل عشر صفقات. كان اللاعب الدولي الهولندي عنصراً أساسياً في فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا.

ويكمل انضمام الصربي دوشان فلاهوفيتش إلى يوفنتوس والكولومبي جون دوران إلى النصر السعودي، قائمة أفضل خمسة لاعبين، لكنّ كلا المهاجمين لم يحقق النجاح المأمول بعد انتقالهما. وتُعدّ صفقة انتقال سيمينيو إلى مانشستر سيتي الصفقة الوحيدة من شهر يناير التي تظهر في القائمة.

أغلى صفقات الانتقال في شهر يناير على الإطلاق

1. فيليب كوتينيو (ليفربول إلى برشلونة): 135 مليون يورو

2. إنزو فرنانديز (بنفيكا إلى تشيلسي): 121 مليون يورو

3. فيرجيل فان ديك (ساوثهامبتون إلى ليفربول): 84.7 مليون يورو

4. دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا إلى يوفنتوس): 83.5 مليون يورو

5. جون دوران (أستون فيلا إلى النصر): 77 مليون يورو

6. عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي): 75 مليون يورو

7. أنطوان سيمينيو (بورنموث إلى مانشستر سيتي): 72 مليون يورو

8. خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي إلى باريس سان جيرمان): 70 مليون يورو

9. ميخايلو مودريك (شاختار دونيتسك إلى تشيلسي): 70 مليون يورو

10- جونسالو راموس (بنفيكا إلى باريس سان جيرمان): 70 مليون يورو