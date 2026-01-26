الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الإمارات بطل «خليجي 30 للسباحة» بـ 79 ميدالية

منتخب الإمارات بطل «خليجي 30 للسباحة» بـ 79 ميدالية
26 يناير 2026 19:45

 
علي معالي (أبوظبي)
تُوّج منتخب الإمارات للسباحة بطلاً للنسخة الـ 30 من بطولة دول مجلس التعاون الخليجي، بعدما رفع حصيلته الإجمالية إلى 79 ميدالية ملونة في ختام المنافسات التي استضافها المسبح الأولمبي بمدينة محمد بن زايد، على مدار 4 أيام، بمشاركة 6 دول وأكثر من 200 سبّاح وسبّاحة.
حقق منتخبنا الوطني 42 ميدالية ذهبية و25 فضية و12 برونزية، متصدراً الترتيب العام للبطولة، ليثبت تفوّقه في فئتي الرجال والسيدات، خصوصاً بعد سيطرته على فئة العمومي «رجال» بتحقيق 11 ذهبية في هذه الفئة، وجاء منتخب الكويت في المركز الثاني برصيد 88 ميدالية ملونة، بواقع 30 ذهبية و35 فضية و23 برونزية، في واحدة من أقوى مشاركاته خلال السنوات الأخيرة.
وجاء منتخب السعودية في المركز الثالث برصيد 74 ميدالية، منها 26 ذهبية و27 فضية و21 برونزية، محافظاً على حضوره القوي في فئة الرجال التي شهدت منافسة كبيرة بينه وبين الإمارات والكويت.
واحتل منتخب البحرين المركز الرابع، محققاً 53 ميدالية (13 ذهبية، 17 فضية، 23 برونزية)، بينما جاء منتخب قطر في المركز الخامس برصيد 36 ميدالية (12 ذهبية، 8 فضيات، 16 برونزية)، ثم منتخب عُمان في المركز السادس برصيد 13 ميدالية (ذهبيتان، 4 فضيات، 7 برونزيات)
وشهدت البطولة أجواءً تنظيمية مميزة وإقبالاً جماهيرياً لافتاً، ما يعكس جاهزية العاصمة أبوظبي لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية الإقليمية، إضافة إلى التقارب الواضح في المستويات الفنية بين المنتخبات، والذي منح السباقات طابعاً تنافسياً مثيراً طوال أيام البطولة.

أخبار ذات صلة
هزاع بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين مكتب أبوظبي للاستثمار و«ستيت ستريت»
منصور بن زايد يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية بيلاروسيا إلى الشرق الأوسط
منتخب السباحة
اتحاد السباحة
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
خليجي السباحة
أبوظبي
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير
علوم الدار
برعاية هزاع بن زايد.. البطولة الدولية للطيران اللاسلكي - العين تعقد فعاليات نسختها الثانية 4 فبراير
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©