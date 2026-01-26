«تلاثية الأفريقي» تطيح مدرب النجم الساحلي

تونس (د ب أ)

أعلن نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي اليوم الاثنين انهاء التعاقد مع المدرب محمد المكشر بعد أسابيع فقط من توليه مهامه، وأصدر النادي التونسي، بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكد فيه نهاية التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وتأتي الإقالة في أعقاب الهزيمة الكبيرة للفريق على يد الأفريقي بثلاثة أهداف من دون رد يوم الجمعة الماضي في الدوري التونسي.

وعاد المكشر لتدريب النجم في العاشر من ديسمبر الماضي بعقد يمتد حتى نهاية يونيو 2027، بعد خمسة أشهر من إقالته الموسم الماضي. ويحتل النجم الساحلي الذي يعاني منذ الموسم الماضي من أزمة نتائج وأزمة مالية مستمرة، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المحلي بفارق 15 نقطة عن المتصدر الترجي بعد مرور 17 جولة.