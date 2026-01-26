ماتيو فابرو بطلاً للمرحلة الرابعة لطواف الشارقة



علي معالي (الشارقة)



توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، الدراج الإيطالي ماتيو فابرو من فريق سوليوشن تك بطلاً للمرحلة الرابعة من طواف الشارقة الدولي الحادي عشر للدراجات الهوائية، التي أقيمت لمسافة 133 كلم، حيث انطلق المتسابقون من جزيرة دبا الحصن وخاضوا مساراً صعباً للغاية اختبر قدرة تحملهم وصبرهم قبل اختبار مهارة السرعة لديهم في قطع المسافة، حتى بلغوا خط النهاية في أعلى قمة بخورفكان باستراحة السحب على ارتفاع 600 م فوق سطح البحر.

أحرز المركز الأول، والميدالية الذهبية الدراج ماتيو فابرو من سوليوشن تك، والثاني لورنزو نيسبولي من فريق بنك ام بي اتش المجري، والثالث يافين مولوجيتا من نادي الشارقة الرياضي، وحصل رين تريامي من فريق كينان الياباني على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع المسافة المرحلة برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، كما حصل لورنزو نيسبولي من بنك بي ام اتش على القميص الأخضر لصاحب أفضل نقاط لمعدل السرعة برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وفاز سليمان منوال من نادي خورفكان بالقميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات برعاية بلدية الشارقة، أما القميص الأبيض برعاية قناة الشارقة الرياضية لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة فقد فاز به لورنزو نيسبولي من فريق بنك بي ام اتش المجري، أما الفائز بقميص علم الإمارات برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة فقد حصل عليه الدراج عبدالله جاسم آل علي من فريق الامارات جين زد.