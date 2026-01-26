الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
منتخب الإمارات.. انتصار وصدارة بأرقام قياسية في «دولية» دبي للسلة

منتخب الإمارات.. انتصار وصدارة بأرقام قياسية في «دولية» دبي للسلة
26 يناير 2026 19:33

علي معالي (دبي)
حافظ منتخبنا الوطني لكرة السلة على صدارته لقمة المجموعة الأولى لبطولة دبي الدولية في نسختها الـ 35 بعد الفوز على النصر 101-90، ليحقق منتخبنا رقماً قياسياً هو الأول في مسيرته ببطولة دبي الدولية ذات التاريخ العريق بأن يحقق 3 انتصارات متتالية ويتربع منفرداً على قمة المجموعة، وفي نفس الوقت يؤكد صعوده للدور الثاني من البطولة المقامة على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، والتي يشارك فيها 10 فرق تم تقسيمهم إلى مجموعتين، وتستمر المنافسات حتى الأول من فبراير المقبل.
بدأ النصر متقدماً خلال الربع الأول، ولكن خبرة العناصر المتواجدة بالمنتخب نجحت في حسم الربع 25-25، حافظ المنتخب على تقدمه في الربع الثاني، في ظل إهدار النصر لعدد من الرميات والتسرع في إنهاء الهجمات، في حين قام د. منير بن الحبيب مدرب المنتخب باستخدام العديد من أوراقه، ومنح لاعبيه المشاركة، لينتهي الربع الثاني 26-17، والشوط الأول بتقدم «الأبيض»51-40، وفي الربع الثالث حاول النصر تقليص الفارق، ولكن وصلت النتيجة في منتصف هذا الربع إلى 64-48، وانتهى الربع بتقدم العميد النصراوي 23-20 وفي الربع الرابع والأخير حسم المنتخب بالفوز 30-27، لتنتهي المباراة 101- 90.
تصدر قائمة الهدافين واشنطن لاعب المنتخب بـ 25 نقطة، وروي ماربيل من النصر 24 نقطة، و17 نقطة لكل من عمر خالد، كريس ويل (المنتخب)، ونفس الرصيد فيصل محمد (النصر) ومارفيل هاريس 18 نقطة (النصر).
وفي مباراة سبقت لقاء منتخبنا مع النصر، بنفس المجموعة، فاز الوحدة السوري على الاتحاد الليبي 96-91، ليرفع الوحدة رصيده إلى 5 نقاط، والاتحاد إلى 4 نقاط، وتشهد البطولة يوم غد الثلاثاء إقامة 3 مباريات، الاتحاد الليبي مع حمص الفداء السوري بالمجموعة الأولى في الخامسة مساء، وفي المجموعة الثانية يلعب الكرامة السوري مع الأفريقي التونسي، في السابعة مساء، وزامبوانجا الفلبيني مع أهلي طرابلس الليبي في التاسعة مساء.

