اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية يعلن أجندة بطولات موسم 2026



أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة أجندة بطولاته للموسم الرياضي 2026، التي تتضمن تنظيم واستضافة أكثر من 30 بطولة محلية وعالمية في رياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، في موسم يشكّل محطة استراتيجية ضمن مسار تطوير البطولات، وتعزيز جودة المنافسات، وترسيخ الاستدامة الفنية والتنظيمية.

وتشمل الأجندة مجموعة من البطولات الكبرى، وفي مقدمتها النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، وبطولة العالم للجوجيتسو للشباب، وجولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، إلى جانب البطولات المحلية المعتمدة التي تشكّل الركيزة الأساسية لبناء الأبطال، واكتشاف وصقل المواهب.

وتبدأ أجندة 2026 بالبطولات المحلية في شهر يناير بتنظيم كأس أم الإمارات للجوجيتسو، إلى جانب الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في نسختها الثالثة، وتتواصل المنافسات المحلية في شهر فبراير مع تنظيم دورة ند الشبا الرمضانية، بينما يشهد شهر مارس انطلاق الجولة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، وفي شهر مايو، تُقام بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، إلى جانب جولة أبوظبي جراند سلام.

وتكتسب النسخة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو أهمية بارزة ضمن أجندة موسم 2026، بعد النجاحات التي حققتها في نسختيها السابقتين. وتقام منافساتها عبر ثماني جولات على مدار العام، بواقع خمس جولات لمنافسات البدلة وثلاث جولات لمنافسات بدون البدلة، بما يعزز جاهزية اللاعبين، ويدعم تطوير الأندية، ويسهم في اكتشاف المواهب وإعدادها للمشاركة في البطولات القارية والعالمية.

وتتصدّر النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو أجندة موسم 2026، حيث تُقام في شهر نوفمبر، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي الجوجيتسو من مختلف دول العالم. وتُعد البطولة الحدث الأهم على مستوى اللعبة عالميًا، لما تتميز به من قيمة فنية عالية، ومستويات تنافسية استثنائية، وتنظيم احترافي رسّخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، ومنصة رئيسية لتكريم أفضل الرياضيين وتتويج الأبطال.

وتستضيف أبوظبي بطولة العالم للجوجيتسو للشباب عام 2026، وتشهد الفعالية مشاركة نخبة لاعبي ولاعبات الجوجيتسو من فئة الشباب من مختلف دول العالم، وتمثل محطة دولية مهمة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، فيما تحظى بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) بمكانة مهمة ضمن أجندة موسم 2026، نظراً لدورها في تعزيز التنافسية على المستويات كافة، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لجمع النقاط والارتقاء في التصنيف العالمي المعتمد.

وتتضمن أجندة الموسم تنظيم عدد من بطولات الرابطة، من أبرزها بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو في شهر يناير، وبطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو في شهر يونيو، إلى جانب بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو في شهر سبتمبر، والتي تشكّل محطات رئيسة ضمن أجندة المنافسات المحلية والعالمية للرابطة التي تستضيفها دولة الإمارات.

وتواصل جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو ترسيخ حضورها ضمن البطولات العالمية، حيث تستضيف العاصمة أبوظبي الجولة الأخيرة من السلسلة السنوية خلال شهر مايو، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو العالميين وعدد من اللاعبين المصنّفين على الساحة الدولية. وتسهم الجولة بشكل مباشر في تحديد الترتيب العام للاعبين وتعزيز التنافس على الصدارة وفقا للتصنيف المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP.

وعلى صعيد رياضة الفنون القتالية المختلطة، تتضمن أجندة موسم 2026 تنظيم خمس جولات من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي تُقام على مدار أشهر يناير، وفبراير، وأبريل، وأغسطس، وديسمبر، وتهدف إلى تطوير قاعدة اللاعبين، ودعم الفئات السنية، وتوفير مسار تنافسي متكامل يمهّد الطريق نحو الاحتراف.

المشاركات الخارجية

تتضمن أجندة 2026 مشاركة المنتخبات الوطنية في عدد من البطولات القارية والعالمية الكبرى، التي تشكّل محطات تنافسية رئيسة على الساحة الدولية. وتشمل هذه المشاركات دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في المملكة العربية السعودية، ودورة الألعاب الآسيوية في اليابان، ودورة الألعاب الشاطئية في الصين وبطولة العالم للجوجيتسو بفئاتها المختلفة، بما يعكس المشاركة الفاعلة للمنتخبات الوطنية في أبرز الاستحقاقات الدولية.



الظاهري: محطة استراتيجية



اكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة أن أجندة موسم 2026 تعكس رؤية الاتحاد طويلة المدى لتطوير رياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ويقول: ننظر إلى أجندة 2026 باعتبارها محطة استراتيجية جديدة في مسيرة الارتقاء بمنظومة رياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في الدولة، حيث حرصنا على بناء أجندة متوازنة تجمع بين البطولات المحلية التي تشكّل قاعدة لصناعة الأبطال، والمشاركات الخارجية التي تستهدف مواصلة رحلة الإنجازات واعتلاء منصات التتويج، إلى جانب استضافة البطولات العالمية التي ترسّخ مكانة الدولة كمركز عالمي لاستضافة أهم البطولات.

ويضيف: استضافة بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للعام الخامس على التوالي تمثّل تتويجاً لجهودنا في مجال التنظيم، وتؤكد ثقة الاتحادات الدولية بقدراتنا، فيما تواصل بطولات الجوجيتسو المحلية والعالمية أداء دورها في اكتشاف المواهب وصقلها، وبناء أجيال قادرة على المنافسة ورفع علم الإمارات في مختلف المحافل.