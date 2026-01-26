الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«سباق الوقاية من السرطان 2026» يسعى لدخول موسوعة «جينيس»

«سباق الوقاية من السرطان 2026» يسعى لدخول موسوعة «جينيس»
26 يناير 2026 20:14

 
أبوظبي (وام)

يسعى سباق «الوقاية من السرطان 2026»، الذي يقام برعاية كليفلاند كلينك أبوظبي وتنظيم مجموعة «بلان بي»، إلى تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الجنسيات المشاركة في سباق للتوعية بالسرطان، وذلك خلال نسخة أبوظبي المقررة في الأول من فبراير 2026.
ومن المنتظر إقامة السباق في جزيرة الحديريات بأبوظبي مطلع فبراير، وفي دبي فيستيفال سيتي بتاريخ 7 فبراير، بمشاركة العدائين والعائلات وأفراد المجتمع من مختلف الثقافات والجنسيات، في رسالة موحدة لدعم مرضى السرطان وتعزيز الوعي، وسط دعم من مجلس أبوظبي الرياضي ومجلس دبي الرياضي.
ويأتي تنظيم السباق في وقت تواصل فيه دولة الإمارات جهودها لتوسيع نطاق برامج الكشف المبكر والفحوص الوقائية، بما يعزز فرص العلاج، ويرفع معدلات النجاة، حيث يسلط الحدث الضوء على أهمية نمط الحياة الصحي ودور الفحوص الدورية في الوقاية والكشف المبكر.
وقال الدكتور هارميك سينج، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «بلان بي»، إن السباق يقام سنوياً لتعزيز الوعي الصحي وتشجيع المجتمع على الفحص المبكر، بما يسهم في إنقاذ الأرواح، مشيراً إلى أن نسخة هذا العام تمنح المشاركين فرصة صناعة التاريخ عبر محاولة تحطيم رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس.
وتم الإعلان عن فُتح باب التسجيل في أبوظبي ودبي عبر المنصة الإلكترونية، مع توفر عدد محدود من الأماكن، برسوم 50 درهماً للأطفال و75 درهماً للبالغين، على أن يكون الموعد النهائي قبل أربعة أيام من يوم السباق.
ويقدم السباق جوائز نقدية وميداليات لفئتي 10 كيلومترات و5 كيلومترات (ذكور وإناث)، ويمثل السباق منصة مجتمعية شاملة تتجاوز المنافسة الرياضية، إذ يوفر أجنحة للتوعية الصحية، وأنشطة عائلية، ولقاءات مباشرة مع المختصين الطبيين، لتعزيز رسالة الوقاية والكشف المبكر كوسيلة أساسية لإنقاذ الحياة.

