بايرن ميونخ يؤكد بدء التفاوض لتمديد عقد هاري كين



ميونخ (د ب أ)

أعلن ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، أن ناديه بدأ مفاوضات لتمديد عقد النجم الإنجليزي، هاري كين، مهاجم الفريق، لما بعد عام 2027 وقال إيبرل خلال حفل رابطة الدوري الألماني لكرة القدم بمناسبة رأس السنة الجديدة «نتفاوض مع هاري».

وانضم كين 32 عاماً إلى بايرن ميونخ عام 2023 قادماً من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وتوهج سريعاً بتسجيله 119 هدفاً في 126 مباراة في جميع المسابقات. وأكد مسؤولو النادي الألماني منذ فترة طويلة رغبتهم في بقاء قائد المنتخب الإنجليزي لما بعد 2027.

ويملك كين شرطاً جزائياً في عقده، لكنه أكد منذ فترة أنه يشعر بارتياح شديد في ميونخ، ولا يوجد ما يدفعه للبحث عن ناد آخر. وحقق هاري كين أول لقب في مسيرته بالتتويج بالدوري الألماني في الموسم الماضي، ويتصدر قائمة هدافي البطولة في أول ثلاثة مواسم له في البوندسليجا.

من جانبه، أضاف يانكريستيان دريسن الرئيس التنفيذي للنادي البافاري خلال حفل الرابطة «لقد أكدنا أننا سنتفاوض مع هاري كين خلال الموسم الجاري، ولا أتوقع أن تكون المفاوضات صعبة». أضاف دريسن «هاري كين محل ثقة كبيرة في ميونخ، ويشعر براحة كبيرة هنا، كما أنه وعائلته مستقران في المدينة، لذا لا داع للاستعجال».

ويرغب النادي البافاري أيضا في تجديد التعاقد مع المدافع الفرنسي، دايوت أوباميكانو، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري. وقال إيبرل «ننتظر رد أوباميكانو على عرض النادي». وتشير التقارير إلى أن الطرفين لم يتفقا بعد على الشروط الجزائية أو مدة التعاقد.