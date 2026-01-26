الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد تشارك في ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»



أبوظبي (وام)



أعلنت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد مشاركتها في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، الحدث الرياضي والمجتمعي العالمي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لرفع مستوى الوعي بالمرض، وتسليط الضوء على الدور الإيجابي للنشاط البدني في بناء مجتمعات دامجة وواعية وداعمة.

تأتي مشاركة الجمعية ضمن مبادرة «تحرّك للتصلب المتعدد» التي تدخل عامها الثالث في 2026، وتهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على الانخراط في مختلف أشكال الحركة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالمرض، وجمع الدعم اللازم لتطوير برامج الجمعية وخدمات الرعاية المقدمة للمتعايشين مع التصلب المتعدد.

وأسهمت المبادرة خلال الأعوام الماضية في استقطاب أكثر من 4 آلاف مشارك، ونجحت في جمع أكثر من 800 ألف درهم لدعم المتعايشين مع التصلب المتعدد، وتعزيز برامج الرعاية والخدمات المقدمة لهم.