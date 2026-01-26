الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تتويج الفائزات بـ «فعالية جري سيدات الشارقة 2026»

تتويج الفائزات بـ «فعالية جري سيدات الشارقة 2026»
26 يناير 2026 22:25

 
الشارقة (وام)

برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، اختتمت مساء أمس، فعاليات النسخة الـ 11 من فعالية «جري سيدات الشارقة 2026» التي أقيمت في منتزه السيوح للسيدات بإمارة الشارقة تحت شعار «انطلقي نحو الفضاء والمستقبل»، بمشاركة أكثر من 350 متسابقة من مختلف الجنسيات.
شهدت الفعالية مشاركة مميزة من المتسابقات الإماراتيات أكدت مكانة الجري بوصفه منصة سنوية محفّزة للرياضة النسائية في الإمارة.
وشهدت فئة 5 كيلومترات منافسة قوية حيث حصلت رقية المكيم على المركز الأول فيما جاءت موييني موتوكو في المركز الثاني ونوراييم إركيباييفا في المركز الثالث.
وتم تتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن فئة المتسابقات الإماراتيات وهن رقية المرزوقي، ونورة الخلف و سارة كوهار.
وقالت شيخة السويدي، نائب مدير عام نادي سيدات الشارقة، إن النجاح الذي حققته نسخة هذا العام من «جري سيدات الشارقة»، عكس رسالة النادي في ترسيخ الرياضة أسلوب حياة وتشجيع السيدات على المشاركة ضمن أجواء محفّزة وآمنة بما يتماشى مع رؤية قرينة صاحب سمو حاكم الشارقة في تمكين المرأة رياضياً ودعم الخيارات الصحية المتوازنة التي تنعكس إيجاباً على الأسرة والمجتمع، وبما ينسجم مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات.
وأضافت أن إطلاق مبادرة الاستدامة هذا العام محوراً للمسؤولية المجتمعية ضمن الفعالية يأتي خطوة عملية تعكس التزام النادي بمواكبة توجه دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر وعياً واستدامة وترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية بين المشاركات، مشيرة إلى مواصلة تنظيم فعاليات رياضية ومجتمعية نوعية على مدار العام تعزز صحة المرأة وحضورها في المجتمع.
شملت مبادرة الاستدامة تبنّي ممارسات عملية تسهم في تقليل الأثر البيئي من بينها استخدام حقائب سباق مصنوعة بالكامل من مواد معاد تدويرها وميداليات من الخيزران المعاد تدويره، إلى جانب توفير حاويات مخصصة لإعادة تدوير عبوات المياه بالتعاون مع بيئة.

سباق الجري للسيدات
الشارقة
نادي سيدات الشارقة
