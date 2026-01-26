الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» في افتتاح كأس دبي

الحضور خلال المؤتمر الصحفي لاطلاق النسخة 17 من البطولة (الاتحاد)
27 يناير 2026 01:46

دبي (الاتحاد)

أسفرت قرعة بطولة كأس دبي الذهبية للبولو، التي تنطلق الجمعة المقبل عن مواجهة فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق بنجاش في المباراة الافتتاحية، فيما تقام يوم السبت مباراتان حيث يلعب فريق ذئاب دبي مع فريق جهانجيري، ثم مباراة فريق الحبتور مع نظيره غنتوت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، في البطولة التي تستمر حتى الرابع عشر من شهر فبراير المقبل بمشاركة 6 فرق هي الإمارات والحبتور وغنتوت وذئاب دبي وبنجاش وجهانجيري وبهانديكاب 20 جول.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، بمناسبة الإعلان عن النسخة الـ17 من البطولة بحضور سعيد حميد بن دري نائب رئيس اتحاد البولو، وعيسى شريف مدير الفعاليات بمجلس دبي الرياضي.
وأكد سعيد بن حميد بن دري أن كأس دبي الذهبية وصلت الآن إلى مصاف كبريات البطولات العالمية (20 جول) وبسبب تصنيفها العالي تحظى بمتابعة الملايين من مختلف أرجاء العالم عبر البث المباشر لمبارياتها.
ورحّب بن دري بالحضور ووجه شكره وتقديره البالغين إلى مجلس دبي الرياضي، مشيراً إلى أن البطولة استمرت 16 عاماً، وقد حرصت اللجنة المنظمة على تطويرها عاماً بعد عام.
وقال عيسى شريف إن المجلس يسعده التواجد ودعم البطولة التي تمثل إحدى الفعاليات الأساسية في نشاط المجلس، منوهاً إلى أن مرور 16 عاماً على البطولة يُعد إنجازاً في حد ذاته وخير برهان على أن البطولة تشهد تطوراً رائعاً.
وأشار إلى أن هذه النقلة العالمية والتطور الرائع خلقا لنا اتحاداً قوياً، وليس أدل على ذلك سوى نجاح الاتحاد في إدارة شؤون اللعبة وبامتياز.

