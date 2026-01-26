الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فوز «الجوهي» و«إتش 44» و«إس 30» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

فوز «الجوهي» و«إتش 44» و«إس 30» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
26 يناير 2026 23:10

 

أبوظبي (وام)

تواصلت منافسات النسخة الـ13 من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في يومها السادس عشر والتي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، في ميدان الفلاح باختتام أشواط منافسات فئة العامة المحليين.
وتصدر الصقر «الجوهي»، لسعيد مصبح محمد الشدي، الشوط الأول لفئة الحر - فرخ، وحصد المركز الثاني الصقر «دبوس»، لسالم سيف عبيد بن صليج الكتبي، وجاء ثالثاً الصقر «إتش 26»، لسعيد عبيد عيسى بن خنيفر.
وأسفرت منافسات الشوط الثاني فئة الحر - جرناس، عن فوز الصقر «إتش 44»، لسعيد عبيد عيسى بن خنيفر بالمركز الأول، وجاء ثانياً الصقر «إتش 99»، لسعيد عبيد عيسى بن خنيفر أيضاً، وثالثاً الصقر «انتاج»، لأحمد خلف بالجافلة المنصوري.
وهيمن الصقر «إس 30» لفريق ند الشبا، على لقب الشوط الثالث، لفئة شاهين - فرخ، وجاء ثانيا الصقر «إس إتش34»، لنواف محمد عبدالله المطروشي»، وثالثاً الصقر «مرمرين»، لمحمد علي محمد البلوشي.
وتألق الصقر «1»، لمحمد سعيد عبدالله المنصوري، بحصد لقب الشوط الرابع لفئة شاهين- جرناس، وجاء ثانياً الصقر «إس 27»، لفريق آر بي جيه، وثالثا الصقر «يورانيم»، لسعيد راشد مبارك بن سرود المنصوري.
وشهد الشوط الخامس لفئة الحر - الإنتاج المحلي - فرخ، فوز الصقر «لهب»، لحمد جمعة عمير سعيد الفلاسي، بالمركز الأول، وجاء ثانياً الصقر «إتش 33»، لمحمد مبارك محمد الهاجري، وثالثاً الصقر «تي إكس»، لفريق دبي.

