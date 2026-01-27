الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هينونن وإليوت يتوجان بلقب الإسكيت في بطولة أبوظبي «الجائزة الكبرى» لرماية الشوزن

هينونن وإليوت يتوجان بلقب الإسكيت في بطولة أبوظبي «الجائزة الكبرى» لرماية الشوزن
27 يناير 2026 09:59

 

العين (وام)
أسفرت منافسات الإسكيت ضمن بطولة أبوظبي «الجائزة الكبرى» لرماية الشوزن، التي تُقام في نادي العين للفروسية والرماية والجولف تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، عن نتائج مميزة على مستوى فئتي الرجال والسيدات، بمشاركة نخبة من أبرز الرماة الدوليين.
في منافسات الإسكيت للسيدات، توجت الفنلندية ماريوت هينونن بالمركز الأول، محققة 35 نقطة في الجولة النهائية، فيما جاءت الأميركية سامانثا سيمونتون في المركز الثاني برصيد 31 نقطة، وحلت القبرصية باناجيوتا أندريو ثالثة برصيد 27 نقطة.
وجاءت البريطانية بيثاني نورتون في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، تلتها الإيطالية كيارا كوستا خامسة برصيد 20 نقطة، ثم السويدية فيكتوريا لارسون سادسة بالرصيد ذاته، فيما حلت البحرينية مريم العصام في المركز السابع برصيد 9 نقاط، والقطرية هاجر غلام محمد ثامنة برصيد 8 نقاط.
وفي منافسات الإسكيت للرجال، حقق الأميركي كريستيان إليوت المركز الأول برصيد 35 نقطة، متقدماً على المصري عزمي محلبة الذي حل ثانياً بالرصيد نفسه، فيما جاء الأميركي فينسنت هانكوك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.
وحل القطري راشد صالح العذبة رابعاً برصيد 26 نقطة، يليه البولندي كاسبر باكسالاري خامساً برصيد 21 نقطة، والفنلندي تيمي فاليونييمي سادساً بالرصيد ذاته، ثم الكويتي ناصر الدهاني سابعاً برصيد 10 نقاط، والدنماركي جيسبر هانسن ثامناً برصيد 9 نقاط.
وتواصل بطولة أبوظبي «الجائزة الكبرى» لرماية الشوزن منافساتها في مسابقة التراب وسط أجواء تنافسية قوية، تعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها البطولة على أجندة البطولات الدولية، ومستوى التنظيم الاحترافي الذي تشهده منافساتها.

