الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سبالينكا تكسب يوفيتش في الطريق إلى نصف نهائي «أستراليا المفتوحة»

سبالينكا تكسب يوفيتش في الطريق إلى نصف نهائي «أستراليا المفتوحة»
27 يناير 2026 10:56


ملبورن (رويترز)
سحقت أرينا سبالينكا اللاعبة الأميركية الشابة إيفا يوفيتش (18 عاماً) 6-3 و6-صفر في دور الثمانية في ملبورن بارك اليوم الثلاثاء، لتواصل مسيرتها نحو الفوز بلقب ​بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة في أربع سنوات.
وستلتقي المصنفة الأولى عالمياً، بطلة عامي ​2023 و2024 ووصيفة العام الماضي، مع ⁠كوكو ‌جوف أو الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، من أجل حجز مقعد في المباراة النهائية يوم السبت المقبل.
وقالت سبالينكا، التي تغلّبت على الكندية فيكتوريا ⁠مبوكو (19 عاماً) في الدور السابق، «اختبرني أولئك ⁠الشابات في الدورين الماضيين، لا تنظر للنتيجة، لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق. لقد ​قدّمت أداء لا يصدّق ودفعتني إلى مستوى أفضل. كانت معركة صعبة».
وبدأت سبالينكا المباراة بسرعة وقوة، وتقدّمت 3-صفر في المجموعة الافتتاحية، ولعبت يوفيتش بجدية كبيرة لتحافظ على ​إرسالها في الشوط الرابع، رغم ‍ضغط لاعبة روسيا البيضاء لتحصد أول شوط في المجموعة.
واستغلت اللاعبة، التي تشارك لأول مرة في دور الثمانية في إحدى البطولات ‍الأربع الكبرى، سرعتها في الملعب ⁠لإحباط منافستها الأكثر خبرة، ورغم ​ذلك حسمت سبالينكا المجموعة الأولى في أقل من ساعة.
وهيمنت سبالينكا ​أكثر على المجموعة الثانية، حيث سددت اللاعبة (‍27 عاماً) ضربة ناجحة عبر الملعب، متجاوزةً يوفيتش، لتكسر إرسالها في الشوط الأول.
وضع ذلك اللاعبة الحائزة على أربع بطولات كبرى في المقدمة، قبل أن تنجح في كسر إرسال ‌منافستها مرتين أخريين لتتأهل إلى قبل النهائي.

أخبار ذات صلة
«أستراليا للتنس».. ريباكينا تبخر حلم شفيونتيك في «تاج الجراند سلام»
ألكاراز إلى نصف نهائي «أستراليا المفتوحة» عبر بوابة دي مينو
التنس
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الجراند سلام
أرينا سابالينكا
آخر الأخبار
«أدنوك» و«طاقة» تُبرمان اتفاقية لتمكين مشاريع «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي
اقتصاد
«أدنوك» و«طاقة» تُبرمان اتفاقية لتمكين مشاريع «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي
اليوم 12:32
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
الرياضة
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
اليوم 12:29
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©