سبالينكا تكسب يوفيتش في الطريق إلى نصف نهائي «أستراليا المفتوحة»



ملبورن (رويترز)

سحقت أرينا سبالينكا اللاعبة الأميركية الشابة إيفا يوفيتش (18 عاماً) 6-3 و6-صفر في دور الثمانية في ملبورن بارك اليوم الثلاثاء، لتواصل مسيرتها نحو الفوز بلقب ​بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة في أربع سنوات.

وستلتقي المصنفة الأولى عالمياً، بطلة عامي ​2023 و2024 ووصيفة العام الماضي، مع ⁠كوكو ‌جوف أو الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، من أجل حجز مقعد في المباراة النهائية يوم السبت المقبل.

وقالت سبالينكا، التي تغلّبت على الكندية فيكتوريا ⁠مبوكو (19 عاماً) في الدور السابق، «اختبرني أولئك ⁠الشابات في الدورين الماضيين، لا تنظر للنتيجة، لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق. لقد ​قدّمت أداء لا يصدّق ودفعتني إلى مستوى أفضل. كانت معركة صعبة».

وبدأت سبالينكا المباراة بسرعة وقوة، وتقدّمت 3-صفر في المجموعة الافتتاحية، ولعبت يوفيتش بجدية كبيرة لتحافظ على ​إرسالها في الشوط الرابع، رغم ‍ضغط لاعبة روسيا البيضاء لتحصد أول شوط في المجموعة.

واستغلت اللاعبة، التي تشارك لأول مرة في دور الثمانية في إحدى البطولات ‍الأربع الكبرى، سرعتها في الملعب ⁠لإحباط منافستها الأكثر خبرة، ورغم ​ذلك حسمت سبالينكا المجموعة الأولى في أقل من ساعة.

وهيمنت سبالينكا ​أكثر على المجموعة الثانية، حيث سددت اللاعبة (‍27 عاماً) ضربة ناجحة عبر الملعب، متجاوزةً يوفيتش، لتكسر إرسالها في الشوط الأول.

وضع ذلك اللاعبة الحائزة على أربع بطولات كبرى في المقدمة، قبل أن تنجح في كسر إرسال ‌منافستها مرتين أخريين لتتأهل إلى قبل النهائي.