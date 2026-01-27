الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«ماراثون دبي» و«جينيس» يطلقان مبادرة لتسجيل أرقام قياسية عالمية

27 يناير 2026 12:11


دبي (وام)
أعلنت موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، عن تعاون جديد مع «ماراثون دبي»، الذي يحتفل هذا العام بمرور 25 عاماً على انطلاقه، يتيح للمشاركين فرصة محاولة تسجيل أرقام قياسية عالمية رسمية خلال سباق الماراثون المقرر في الأول من فبراير المقبل.
وسيتمكن المشاركون، بموجب هذا التعاون، من اختيار ومحاولة تسجيل أرقام قياسية معتمدة من موسوعة جينيس ضمن فئات محددة، تتجاوز حدود الأداء الرياضي التقليدي، لتشمل الجري بالأزياء التنكرية، والجري الثنائي، والتحديات الهادفة إلى رفع الوعي، إلى جانب عناصر إبداعية مرتبطة بالتحمل البدني والمشاركات الجماعية، وذلك وفق المعايير الرسمية المعتمدة من الموسوعة.
وتتضمن فرص التسجيل المتاحة تحقيق أرقام قياسية متنوعة، من بينها أسرع ماراثون يجريه أبٌ وابنه معاً، أو أمٌّ وابنتها معاً، إضافة إلى فئات تشمل الجري باستخدام معدات رياضية، أو معصوب العينين، أو باستخدام الزلاجات.
وعلى صعيد متصل، أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي أن النسخة الـ 25 ستسجل أعلى نسبة مشاركة في تاريخ الحدث منذ انطلاقه، مؤكدة أنها بصدد الإعلان، قبيل انطلاق السباق، عن أعداد المشاركين في السباقات الثلاثة الرئيسية، وهي سباق النخبة لمسافة 42.195 كيلومتر، والسباق الجماهيري لمسافة 10 كيلومترات، وسباق العائلات لمسافة 4 كيلومترات، على أن يتولى فريق موسوعة «جينيس» رصد وتوثيق محاولات تسجيل الأرقام القياسية.
وأوضح المستشار أحمد الكمالي، المنسق العام لماراثون دبي العالمي، أن النسخة الجديدة تشهد نسبة مشاركة مرتفعة من العدائين أصحاب الأزمنة العالمية من الرجال والسيدات، حيث يشارك في سباق الرجال نحو 50 عدّاءً بمتوسط زمن يقارب ساعتين و4 دقائق و50 ثانية، فيما يبلغ عدد المشاركات في سباق السيدات نحو 35 عدّاءة، بمتوسط زمن يتراوح بين ساعتين و17 دقيقة وساعتين و21 دقيقة.

