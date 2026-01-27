كيف تتوارث العائلات تشجيع كرة القدم في إسبانيا؟



معتز الشامي (أبوظبي)

أجرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم دراسة بشأن كيفية غرس حب كرة القدم في نفوس معظم متابعيها، وكيفية ممارسة كرة القدم وتناقلها بين الأجيال في إسبانيا، ولا ينشأ شغف كرة القدم في إسبانيا من تلقاء نفسه أو مصادفة، بل هو إرث متوارث، هذا ما يعتقده واحد من كل اثنين من الإسبان (52%)، حيث يرون أن تشجيع كرة القدم ينتقل في الغالب داخل الأسرة.

إضافة إلى ذلك، يشجع 7 من كل 10 أطفال من عشاق كرة القدم نفس النادي الذي يشجعه والدهم أو والدتهم، وتعد منطقتا مدريد وكتالونيا الأكثر شيوعاً لهذه الظاهرة، إلى جانب العامل العائلي، تلعب الهوية الإقليمية دوراً مهماً أيضاً، حيث يربط 24% من الإسبان شغفهم بكرة القدم بقربهم الجغرافي من الملعب أو النادي. وترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ في مناطق مثل إقليم الباسك (37%)، وأستورياس (33%)، ومنطقة فالنسيا (28.4%).

وعلى مستوى الأندية، يُعد الإرث العائلي عاملاً أساسياً لضمان استمرار شغف الجماهير بألوان الفريق عبر الزمن، من بين أندية الدوري الإسباني، يبرز إشبيلية (64.85%) وريال مدريد (57.29%) كأكثر الأندية التي توارثت جماهيرها الولاء داخل عائلاتها.

أما فيما يتعلق بالتوارث المباشر، فإن الإرث من الأب إلى الابن هو الأكثر شيوعاً بين جميع الأندية، حيث يتصدر فالنسيا (51.92%) وإشبيلية (47.84%) وأتلتيك بلباو (46.31%) القائمة.

ويُعد ريال بيتيس النادي صاحب أقوى إرث متوارث بين الأجيال، حيث ورث 24.01% من مشجعيه شغفهم من أجدادهم إلى أحفادهم، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العام (15.34%).

وعند التركيز على النساء كناقلات للإرث الرياضي، يبرز نادي سبورتينج خيخون (27.01%) كأكثر الأندية التي تورثها الأمهات، متجاوزاً بذلك المتوسط العام للأندية، أما فيما يتعلق بالإرث العكسي (من الأصغر إلى الأكبر)، فإن مشجعي ديبورتيفو لا كورونيا وجيرونا ومايوركا هم الأكثر ترجيحاً لتبني ولائهم لأنديتهم من خلال أبنائهم.

وينتقل إرث كرة القدم عبر الأجيال بطرق متعددة واتجاهات مختلفة، وتظهر البيانات أن 76% من الإسبان الذين ورثوا شغفهم بكرة القدم داخل عائلاتهم بدأوا بمتابعة اللعبة بتأثير مباشر من آبائهم أو أمهاتهم، بينما بدأ 18% بمتابعتها عبر إخوتهم.

وبالنسبة للإرث العكسي، يقر 8% ممن ورثوا شغف كرة القدم داخل عائلاتهم بأنهم تلقوه من أبنائهم أو أبناء إخوتهم أو أحفادهم. وتبرز هذه الظاهرة بشكل خاص في جزر البليار (15%) وكتالونيا (12%)، حيث تتجاوز النسبة في كلتا المنطقتين المعدل الوطني.

وفي هذا السياق، يكتسب دور المرأة مزيداً من الوضوح، حيث يقول 16% من المشجعين إنهم ورثوا شغفهم بناديهم من إحدى قريباتهم، وهي نسبة ذات دلالة خاصة في جزر البليار (24.6%) وكتالونيا (17.5%)، حيث يكون انتقال الشغف عبر الأمهات أو الجدات أو الأخوات أكثر شيوعاً.

ولا شك في أهمية هذا الإرث بالنسبة للغالبية العظمى من الإسبان، حيث يعتبر 93% منهم أن توريث الولاء للأندية بين الأجيال أمر مهم أو بالغ الأهمية، وتتصدر الأندلس مرة أخرى المنطقة التي تولي أكبر قيمة لهذا الجانب العائلي من كرة القدم (94%).