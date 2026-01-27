أسرع من ميسي ورونالدو.. يامال يحقق إنجازاً تاريخياً



معتز الشامي (أبوظبي)

سجل لامين يامال 100 هدف وتمريرة حاسمة في مسيرته مع برشلونة ومنتخب إسبانيا حتى الآن، ولكن هل حقق هذا الرقم في عدد مباريات أقل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو!، وجاءت مساهمة يامال التهديفية رقم 100 ضد ريال أوفيدو، خلال فوز برشلونة بنتيجة 3-0، في الدوري الإسباني.

وساهم يامال في 82 هدفاً لبرشلونة في 132 مباراة، إضافة إلى تسجيله 18 هدفاً وتمريرة حاسمة لإسبانيا في 23 مباراة، وبذلك، يكون قد وصل إلى المساهمة في 100 هدف في 155 مباراة فقط مع النادي والمنتخب.

وبالمقارنة، استغرق ميسي 159 مباراة للوصول إلى إنجاز 100 هدف/تمريرة حاسمة، ما يعني أنه احتاج إلى 4 مباريات أكثر من يامال. حقق الساحر الأرجنتيني هذا الإنجاز التاريخي في نوفمبر 2008 عندما سجل هدفاً في فوز برشلونة 2-0 على هويلفا.

ويبلغ يامال حالياً 18 عاماً، بينما كان ميسي يبلغ من العمر 21 عاماً عندما خاض مباراته رقم 159 في مسيرته ووصل إلى علامة 100 هدف وتمريرة حاسمة.

أما كريستيانو رونالدو، فقد استغرق الأمر وقتاً أطول للوصول إلى هذا الرقم، حيث سجل هدفه رقم 100 في ديسمبر 2006، خلال مباراته رقم 236. كانت المباراة نفسها انتصاراً مثيراً بنتيجة 3-2 لمانشستر يونايتد ضد ريدينج، حيث شارك رونالدو في جميع الأهداف الثلاثة، سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وفي ذلك الوقت، كان عمره 21 عاماً، وهو نفس عمر ميسي عندما حقق رقماً قياسياً في معدل الأهداف والتمريرات الحاسمة.

وبالنظر إلى مدى جودة ميسي ورونالدو في صغرهما، فإن وصول يامال إلى هذا الرقم القياسي قبل كليهما يُعد دليلاً على موهبته والمستوى الذي يلعب به حالياً.

بالطبع، ليس هناك ما يضمن أن يستمر اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً في التطور بنفس معدله الحالي، ولا يزال من غير الواقعي توقع أن يصبح ميسي أو رونالدو القادم، بالنظر إلى طول مسيرة كلا اللاعبين.

ومع ذلك، فإن هذا الرقم القياسي يرسّخ مكانة يامال كواحد من أفضل المراهقين على مر العصور، ونحن متشوقون لرؤية ما يخبئه له المستقبل.

وبعد حصوله على المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية العام الماضي، سيسعى بلا شك لأن يصبح أصغر لاعب في تاريخ كرة القدم يفوز بهذه الجائزة، وفي الوقت الحالي، يحمل رونالدو نازاريو هذا الرقم القياسي، حيث فاز بأول كرة ذهبية له عام 1997 وهو في الحادية والعشرين من عمره.

مقارنة يامال وميسي ورونالدو

لامين يامال

المباريات: 155

الأهداف: 42

التمريرات الحاسمة: 58

المساهمة في الأهداف: 100

ركلات الجزاء: 4

متوسط الدقائق لكل هدف: 269.3

متوسط الدقائق لكل هدف (دون ركلات الجزاء): 297.7

متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 113.1

ليونيل ميسي

المباريات: 159

الأهداف: 64

التمريرات الحاسمة: 36

المساهمة في الأهداف: 100

ركلات الجزاء: 8

متوسط الدقائق لكل هدف: 170.8

متوسط الدقائق لكل هدف (دون ركلات جزاء): 195.2

متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 109.3

كريستيانو رونالدو

المباريات: 236

الأهداف: 59

التمريرات الحاسمة: 41

المساهمة في الأهداف: 100

ركلات الجزاء: 2

متوسط الدقائق لكل هدف: 271.4 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف (دون ركلات جزاء): 280.9 دقيقة

متوسط الدقائق لكل هدف أو تمريرة حاسمة: 160.1 دقيقة