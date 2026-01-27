157 مشاركاً يكتبون شهادة نجاح «مهرجان دبي للرياضات المائية»



دبي (الاتحاد)

اختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بنجاح كبير ومتميز وإقبال واسع بلغ 154 مشاركاً من 31 جنسية مختلفة، فعاليات «مهرجان دبي للرياضات المائية»، الذي امتد لنحو أسبوع من المنافسات الرياضية والتفاعل المجتمعي للبطولات التي أقيمت على شواطئ دبي في جميرا وجبل علي.

وشهدت المنافسات مشاركة متسابقين من دولة الإمارات، وكل من: الفلبين، والكويت، والمجر، الهند، وبريطانيا، والمغرب، وفرنسا، وروسيا، وقطر، وجنوب أفريقيا، والأردن، ومصر، وبلغاريا، وبولندا، وأستراليا، وتونس، وإسبانيا، وتايلاند، وسوريا، وسيريلانكا، وكينيا، وعُمان، واليونان، وباكستان، وبنغلادش، وإيران، والعراق، وأوكرانيا، والبحرين وجزر كايمان.

وجاء الختام بإقامة مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، والجولة الثانية من سباق دبي للتجديف الواقف والكاياك، وأقيمت كلتاهما على شاطئ جميرا.

وتميزت مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك، بالتنافس القوي والمشاركة الواسعة من 70 متسابقاً من الجنسين، يتقدمهم المشاركون من دولة الإمارات، ومن: الفلبين، والأردن، وباكستان، وأوكرانيا، ومصر، والهند، والعراق، وإيران، وبنجلادش، واليونان، وماليزيا، وفرنسا، وسلطنة عمان.

كما جاءت المشاركة نوعيةً وقوية في الجولة الثانية من سباق دبي للتجديف الواقف والكاياك، والتي شهدت مشاركة 27 متسابقاً، من دولة الإمارات، ومن تونس، والمغرب، وإسبانيا، وسوريا، والمجر، وكينيا، والمملكة المتحدة، وتايلاند، وبولندا، وفرنسا، وصربيا، وجنوب أفريقيا والفلبين.

وقام محمد حارب، يرافقه محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى في ختام المنافسات، وأثنى محمد حارب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على جهود القائمين على «مهرجان دبي للرياضات المائية»، الذي شهد نجاحاً متميزاً في جميع فعالياته الأربعة، حيث أقيمت إلى جانب هاتين المسابقتين، منافسات سباق دبي للدراجات المائية والجولة الثانية لمنافسات الكايت سيرف، حيث تأتي إقامة هذا المهرجان تنفيذاً لاستراتيجية النادي في تنويع الألعاب البحرية وزيادة انتشارها بين جميع فئات المجتمع للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة، إلى جانب إبراز الوجهات الشاطئية الرائعة التي تزخر بها إمارة دبي، وتُعد من الأفضل على مستوى العالم في القدرة على ممارسة النشاطات البحرية فيها، بالتعاون مع شركاء النجاح من المؤسسات الوطنية الحريصة دائماً على دعم الرياضة والتفاعل الإيجابي مع المجتمع.