ابن الحبيب: دولية دبي للسلة الطريق إلى استعادة لقب بطولة الخليج



علي معالي (دبي)

تشهد بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها رقم 30 غداً قمة مثيرة في المجموعة الأولى، بلقاء منتخبنا الوطني مع فريق الوحدة السوري في الخامسة مساء على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، ويسبقها مباراة فريق النصر الإماراتي مع حمص الفداء السوري، وتأتي أهمية المباراتين في أنهما تحددان الملامح النهائية للمجموعة التي يتصدرها حتى الآن منتخبنا الوطني بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من خلال الفوز في 3 مباريات بالمجموعة، وهو رقم قياسي يحققه منتخبنا لأول مرة سواء بعدد مرات الانتصار، وكذلك صدارة المجموعة، في تاريخ مشاركته ببطولة دبي العريقة.

وجمع الفريق السوري 5 نقاط من خلال انتصارين وهزيمة، وفوز منتخبنا في الجولة الختامية بالدور التمهيدي سوف يؤكد براعته في هذه النسخة الاستثنائية من دولية دبي، وفي نفس الوقت يبحث نادي النصر على التواجد ضمن الفرق الـ4 الأول بالمجموعة، حتى يتمكن من الصعود للدور الثاني بعد أن جمع 3 نقاط من 3 خسائر.

وفي المجموعة الثانية يتم تحديد الفرق الأربعة المتأهلة بشكل نهائي، من خلال لقاء الأفريقي التونسي مع أهلي طرابلس الليبي، وبيروت اللبناني مع زامبوانجا الفلبيني.

من جانبه، عبّر الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني لمنتخبنا الوطني عن سعادته بما يحققه المنتخب من نتائج ومستويات في هذه النسخة قائلاً: «في هذه البطولة لدينا أهداف مغايرة تماماً لكل الفرق المشاركة فيها، وصحيح أننا ننافس، ونرغب في الفوز بلقبها، ولكن هناك أهدافاً أخرى، أولها نستفيد من هذه المباريات بالاستعداد لدورة الألعاب الخليجية المصاحبة، المقررة في قطر خلال مايو المقبل، والتي حملنا لقبها من قبل، وبحكم الروزنامة الحالية للمنافسات المختلفة، لن نجد وقتاً لإعداد المنتخب بشكل قوي، والهدف الثاني أن هناك لاعبين لم يشاركوا معنا في فترة الصيف بسبب الإصابات، وجاءت دولية دبي لمنحهم فرص التواجد والتألق من جديد مثل جاسم محمد وراشد ناصر، والبطولة فرصة مهمة للشباب الجدد مثل سيف الرشيدي، وغاب ديمراكو عن البطولة المحلية مع الشارقة بسبب تأهيله، وحرصنا على مشاركته على أوقات في البطولة، وأعتبر دولية دبي خطوة مهمة يمكن من خلالها الاستعداد القوي، لكي نسترد عرش السلة الخليجية من جديد خلال دولية دبي، التي نعتبرها المحطة الأهم من أجل هذا الهدف المشروع».

وقال منير بن الحبيب: «حرصنا على الاستعانة ببعض لاعبي الدوري المحلي، لمنح لاعبينا القسط المناسب من الراحة، خاصة أن هناك مشاركة للاعبي شباب الأهلي في بطولة وصل خلال الفترة المقبلة، وبالتالي قمنا بتوزيع الجهود على جميع عناصر المنتخب بما لا يضر بلاعبي المنتخب أو الأندية، لأننا في النهاية نعمل مجموعة واحدة، ولمصلحة اللعبة، وسعادتي كبيرة بما يقدمه الفريق الوطني من أداء رجولي في كل المباريات، وعلينا أن نأخذ كل مباراة بمباراة، ولا مانع من أن نحلم بالفوز بلقب دولية دبي، ولكن هذا في البداية يتطلب صعودنا إلى النهائي، وفي النسخة السابقة حققنا المركز الثالث بعد انسحاب الفريق الفلبيني، وطموحات اللاعبين والجهاز أن نحقق نتيجة أفضل مما حققناها في النسخة الـ34».

وتابع: «الفوز على فريق الاتحاد الليبي يؤكد الإمكانيات الجيدة في صفوف المنتخب، نظراً لكفاءة المنافس الليبي الذي يقودهم مدرب كبير وهو فؤاد أبوشقرة، ويمتلك عناصر مميزة من اللاعبين أيضاً».