الرياضة

تعرّف على توقيتات مباريات الغد في دوري أبطال أوروبا

تعرّف على توقيتات مباريات الغد في دوري أبطال أوروبا
27 يناير 2026 14:19

 دبي (الاتحاد)
تنطلق منافسات الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غداً الأربعاء، حيث ستكون هذه الجولة حاسمة للعديد من الفرق التي تسعى إلى تأمين مكانها في دور الـ16 مباشرة أو ضمان الوصول إلى الملحق المؤدي للأدوار الإقصائية.
وهنا مواعيد المباريات بتوقيت الإمارات
00:00 أياكس - أولمبياكوس
00:00 أرسنال - كايرات ألماتي
00:00 أتلتيك بيلباو - سبورتنج لشبونة
00:00 أتلتيكو مدريد - بودو/ جليمت
00:00 برشلونة - كوبنهاجن
00:00 باير ليفركوزن - فياريال
00:00 بنفيكا - ريال مدريد
00:00 بوروسيا دورتموند - إنتر
00:00 كلوب بروج - مارسيليا
00:00 آينتراخت فرانكفورت - توتنهام هوتسبير
00:00 ليفربول - كاراباج
00:00 مانشستر سيتي - جلطة سراي
00:00 موناكو - يوفنتوس
00:00 بافوس - سلافيا براج
00:00 باريس سان جيرمان - نيوكاسل يونايتد
00:00 آيندهوفن - بايرن ميونيخ
00:00 نابولي - تشيلسي
00:00 يونيون سانت جيلواز - أتالانتا

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
برشلونة
أرسنال
مانشستر سيتي
