دوري أبطال أوروبا على موعد مع «ليلة الحسم»



عواصم أوروبية (د ب أ)

تنطلق منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، غداً الأربعاء، حيث ستكون هذه الجولة حاسمة للعديد من الفرق التي تسعى لتأمين مكانها في دور الـ16 مباشرة أو ضمان الوصول إلى الملحق المؤدي للأدوار الإقصائية. البداية ستكون بمواجهة أرسنال الإنجليزي، الذي قدّم أداء استثنائيا في دور المجموعات، مع كايرات الكازاخستاني على ملعب الإمارات، في مواجهة تبدو شبه محسومة لصالح الفريق اللندني.

وجمع أرسنال 21 نقطة من 21 ممكنة، ولم يخسر أي مباراة، وهو الفريق الوحيد في مرحلة الدوري الذي تمكّن من تحقيق النقاط الكاملة حتى الآن، مما يضمن له الصدارة إذا اكتفى بالتعادل، علماً بأنه ضَمِن التأهل المباشر لدور الـ16 بالمسابقة منذ الجولة الماضية.

ويسعى بايرن ميونيخ لاستعادة توازنه بعد الخسارة المفاجئة أمام أوجسبورج في الدوري الألماني (بوندسليجا)، عندما يحل ضيفاً على آيندهوفن الهولندي في مباراة يسعى من خلالها الفريق البافاري للفوز لضمان البقاء في المركز الثاني، بعد أن ضمن تأهله المباشر لدور الـ16، ويحتل بايرن المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ويكفيه التعادل لضمان وصافة جدول الترتيب.

ويستضيف ريال مدريد الإسباني فريق بنفيكا البرتغالي، بحثاً عن حسم تأهله المباشر لدور الـ16، حيث يرغب الفريق الملكي في الفوز لتفادي أي حسابات معقدة. ويتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويمتلك الريال سجلاً قوياً هذا الموسم في دوري الأبطال، حيث سجّل كيليان مبابي 11 هدفاً وحده، مُعادلاً الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو لأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في مرحلة المجموعات لموسم واحد. ويسعى الريال للحفاظ على التوازن بين الخطوط الثلاثة، مع غياب ترينت ألكسندر-أرنولد، وإيدر ميليتاو، وفيرلاند ميندي وأنتونيو روديجر، لكن مع عودة لاعبين أساسيين من الإصابات، الفريق يمتلك القدرة على السيطرة على مجريات المباراة.

ويواجه ليفربول الإنجليزي فريق كاراباخ الأذربيجاني على ملعب (أنفيلد) في مباراة لا تقل أهمية، حيث يطمح الفريق الأحمر للفوز لضمان التأهل المباشر لدور الـ16، ويتواجد ليفربول في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد كاراباخ في المركز الثامن عشر برصيد عشر نقاط. ويعاني ليفربول من بعض الغيابات الدفاعية، أبرزها جو جوميز، بينما عاد إبراهيم كوناتي بعد وفاة والده. في المقابل، يسعى كاراباخ لتحقيق مفاجأة تاريخية، بعد أن حقق الفوز على آينتراخت فرانكفورت 3/ 2 في الجولة الماضية، لكنه يعلم أن أي نتيجة غير الفوز قد لا تضمن له مكاناً في الملحق.

ويستضيف برشلونة الإسباني، الذي يرغب في حجز مقعد مؤهل مباشرة لدور الـ16 بدلاً من خوض الملحق، فريق كوبنهاجن الدنماركي في كامب نو، في مباراة تعكس التحديات الكبيرة أمام الفريق الكتالوني. وسجّل برشلونة 18 هدفاً في 7 مباريات بدوري المجموعات، لكنه يعاني دفاعياً بعد استقبال 13 هدفاً، ويحتاج لمستوى دفاعي وهجومي متوازن. ويفتقد الفريق لبعض لاعبيه الأساسيين مثل فرينكي دي يونج وفيران توريس وبيدري وجافي بسبب الإصابات والإيقافات.

ويستضيف باريس سان جيرمان (حامل اللقب) فريق نيوكاسل يونايتد في مواجهة قوية، وفي بقية المباريات، يلتقي كلوب بروج البلجيكي مع مارسيليا الفرنسي، وبوروسيا دورتموند الألماني، صاحب المركز الـ16 برصيد 11 نقطة مع إنتر ميلان الإيطالي، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة، ومانشستر سيتي الإنجليزي، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، مع جالطة سراي التركي، وباير ليفركوزن الألماني مع فياريال الإسباني، وآينتراخت فرانكفورت الألماني مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وموناكو الفرنسي مع يوفنتوس الإيطالي، صاحب المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.

كما يلتقي يونيو سانت خيلواز البلجيكي مع أتالانتا الإيطالي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة مع بودو/جليمت النرويجي، وأياكس أمستردام الهولندي مع أولمبياكوس اليوناني، وبافوس القبرصي مع سلافيا براغ التشيكي، وأتلتيك بلباو الإسباني مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، ونابولي الإيطالي، صاحب المركز الـ25 برصيد ثماني نقاط مع تشيلسي الإنجليزي، صاحب المركز الثامن برصيد 13 نقطة.