الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
يوفنتوس يُعيد فتح ملف كولو مواني بعد تعثّر صفقة النصيري

27 يناير 2026 15:30


معتز الشامي (أبوظبي)
دخل نادي يوفنتوس مرحلة جديدة من البحث عن مهاجم صريح خلال سوق الانتقالات الشتوية، بعد أن تضاءلت فرص التعاقد مع المغربي يوسف النصيري، ليعود اسم الفرنسي راندال كولو مواني إلى واجهة اهتمامات «السيدة العجوز»، وكان البيانكونيري قريباً من إتمام صفقة ضم مهاجم فنربخشة، إلا أن المفاوضات تعثّرت بعدما أبدى النصيري عدم حماسته لفكرة الانتقال إلى تورينو على سبيل الإعارة المبدئية، ما أجبر إدارة يوفنتوس على إعادة تقييم خياراتها الهجومية.
وبحسب تقارير صحفية إيطالية، بدأت إدارة النادي بالفعل مناقشات حول إمكانية استعادة كولو مواني، الذي سبق له ارتداء قميص الفريق معاراً خلال النصف الثاني من موسم 2024-2025، وخلال تلك الفترة، قدّم المهاجم الفرنسي مستويات مميزة، حيث سجّل ثمانية أهداف في 16 مباراة بالدوري الإيطالي، بمعدل تهديفي بلغ هدفاً كل مباراتين تقريباً.
ورغم نجاحه السابق في تورينو، لم يتضمن عقد إعارته أي بند أحقية شراء، وفشلت محاولات يوفنتوس في التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان لتمديد الإعارة أو إتمام صفقة انتقال دائم في الصيف الماضي، ما أدى إلى انتقال اللاعب لاحقاً إلى توتنهام على سبيل الإعارة أيضاً، من دون خيار شراء.
لكن تجربة كولو مواني في الدوري الإنجليزي لم تكن على نفس القدر من النجاح، إذ لم يتمكن حتى الآن من تسجيل أي هدف في البريميرليج خلال 15 مشاركة، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال خروجه مجدداً.
مع ذلك، لا تبدو الصفقة سهلة، إذ تشير التقارير إلى أن توتنهام ومدربه توماس فرانك لا يرغبان في التفريط بأي لاعب قبل إغلاق نافذة يناير. كما أن العلاقة بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان ليست في أفضل حالاتها بعد فشل مفاوضات سابقة بين الطرفين.

