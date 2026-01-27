طواف الإمارات.. رحلة في ربوع الوطن بمشاركة 21 فريقاً



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي قائمة الفرق العالمية المشاركة في نسختي طواف الإمارات للسيدات وطواف الإمارات للرجال 2026، والتي تجمع نخبة من أقوى الفرق، في تأكيد جديد على المكانة المرموقة، التي يحظى بها السباق ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات.

ويشهد طواف الإمارات للسيدات، الذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير، مشاركة 20 فريقاً من فرق النخبة العالمية، هي: فريق إيه جي إنشورنس - سودال (بلجيكا)، فريق كانيون - سْرام زونداكريبتو (ألمانيا)، فريق كوفيديس (فرنسا)، فريق إي إف إديوكيشن - أوتلي (الولايات المتحدة الأميركية)، فريق إف دي جي يونايتد - سويز (فرنسا)، فريق فينيكس - بريميير تيك (بلجيكا)، فريق هايتك برودكتس - فلويد كنترول (النرويج)، فريق هيومن باوريد هيلث (الولايات المتحدة الأميركية)، فريق ليدل - تريك (ألمانيا)، فريق ليف - العلا - جايكو (أستراليا)، فريق موفيستار (إسبانيا)، فريق سان ميشيل - بريفيرنس هوم - أوبر 93 (فرنسا)، فريق بيكنيك بوستنل (هولندا)، فريق إس دي ووركس - بروتايم (هولندا)، فريق فيسما - ليز آ بايك (هولندا)، فريق توب غيرلز فاسا بورتولو (إيطاليا)، فريق الإمارات للدرّاجات - أبوظبي القابضة (الإمارات)، فريق أونو - إكس موبيليتي (النرويج)، فريق فيني فانتيني - بيبينك (إيطاليا)، وفريق فولكر فيسلز (هولندا)، بما يعكس التطور الكبير لرياضة الدراجات النسائية ومستوى المنافسة المرتقب.

أما طواف الإمارات للرجال، الذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير، فيشارك فيه 21 فريقاً، هي: فريق ألبسين - بريميير تيك (بلجيكا)، فريق البحرين فيكتوريوس (البحرين)، فريق ديكاثلون - سي إم إيه سي جي إم (فرنسا)، فريق إي إف إديوكيشن - إيزي بوست (الولايات المتحدة الأميركية)، فريق جروباما - إف دي جي يونايتد (فرنسا)، فريق إينيوس جرينادييرز (المملكة المتحدة)، فريق ليدل - تريك (ألمانيا)، فريق لوتو إنترمارشيه (بلجيكا)، فريق مودرن أدفنتشر برو (الولايات المتحدة الأميركية)، فريق موفيستار (إسبانيا)، فريق إن إس إن (سويسرا)، فريق بيناريلو - كيو 36.5 برو (سويسرا)، فريق ريد بُل - بورا - هانزغروهي (ألمانيا)، فريق سودال كويك ستيب (بلجيكا)، فريق جايكو - العلا (أستراليا)، فريق بيكنيك بوستنل (هولندا)، فريق فيسما - ليز آ بايك (هولندا)، فريق تيودور برو (سويسرا)، فريق الإمارات إكس آر جي (الإمارات)، فريق أونو - إكس موبيليتي (النرويج)، وفريق إكس دي إس أستانا (كازاخستان).

وتأتي النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات عبر أربع مراحل متنوعة، تمتد لمسافة 533 كم، انطلاقاً من ممشى المغيرة في منطقة الظفرة وصولاً إلى مدينة زايد لمسافة 111 كم، ثم مرحلة دبي انطلاقاً من أكاديمية شرطة دبي في أم سقيم وصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 145 كم، وتنطلق المرحلة الثالثة في أبوظبي من «تيم لاب فينومينا» وصولاً إلى كاسر الأمواج لمسافة 121 كم، ويصل طواف السيدات إلى آخر محطاته في منطقة العين انطلاقاً من استاد هزاع بن زايد وصولاً إلى قمة جبل حفيت لمسافة 156 كم.

أما النسخة الثامنة من طواف الإمارات للرجال، فتأتي على سبع مراحل متنوعة، تمتد لمسافة 1,004.2 كم، انطلاقاً من المرحلة الأولى من مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة وصولاً إلى قلعة ليوا لمسافة 144 كم، ثم المرحلة الثانية (ضد الساعة) التي تقام في جزيرة الحديريات لمسافة 12.2 كم، ثم المرحلة الثالثة التي تنطلق من أم القيوين وصولاً إلى جبل مبرح في رأس الخيمة لمسافة 183 كم، ثم مرحلة الفجيرة لمسافة 182 كم، وتقام المرحلة الخامسة في دبي من الممزر وصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 166 كم، وتقام المرحلة ما قبل الأخيرة في منطقة العين من متحف العين وصولاً إلى قمة جبل حفيت لمسافة 168 كم، وأخيراً تختتم منافسات النسخة الثامنة من طواف الإمارات في مدينة أبوظبي انطلاقاً من متحف زايد وصولاً إلى كاسر الأمواج لمسافة 149 كم.