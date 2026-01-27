غداً..3 مواجهات حاسمة في اليوم الثاني للجولة 14 لدوري أدنوك



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتواصل منافسات «الجولة 14» من دوري أدنوك للمحترفين، يوم غدٍ الأربعاء، بإقامة ثلاث مباريات، تجمع الظفرة مع الشارقة، وعجمان مع شباب الأهلي عند الساعة 17:15، فيما يلتقي الوصل مع خورفكان في الساعة 20:00، على أن تُختتم الجولة غداً الخميس بمواجهتي البطائح والجزيرة عند الساعة 17:15، والنصر وبني ياس في الساعة 20:00.

ويشهد اليوم الثاني من الجولة مواجهات مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل الرغبة الكبيرة لكل الفرق في حصد النقاط الثلاث، سواء لتعزيز مواقعها في جدول الترتيب أو تحسين وضعها مع انطلاقة الدور الثاني. ويحتل الظفرة المركز السابع برصيد 16 نقطة، مقابل الشارقة الذي يتواجد في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، فيما يأتي عجمان تاسعاً بالرصيد ذاته، ويواصل شباب الأهلي تصدره للترتيب برصيد 32 نقطة.

وتُختتم مباريات اليوم الأربعاء بلقاء الوصل وخورفكان، الذي يُقام على استاد زعبيل عند الساعة 20:00، حيث يحتل «الإمبراطور» الوصلاوي المركز الرابع برصيد 25 نقطة، فيما يأتي خورفكان في المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة.

وتشهد مباريات الخميس مواجهة البطائح، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، لضيفه الجزيرة الخامس برصيد 21 نقطة، على استاد خالد بن محمد عند الساعة 17:15، فيما يستضيف النصر نظيره بني ياس على استاد آل مكتوم في الساعة 20:00. ويحتل «العميد» المركز السادس برصيد 21 نقطة، في حين يتذيل بني ياس جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.



مباريات اليوم

الظفرة × الشارقة – 17:15

عجمان × شباب الأهلي – 17:15

الوصل × خورفكان – 20:00

الخميس 29 يناير

البطائح × الجزيرة – 17:15

النصر × بني ياس – 20:00