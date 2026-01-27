الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ألكاراز إلى نصف نهائي «أستراليا المفتوحة» عبر بوابة دي مينو

ألكاراز إلى نصف نهائي «أستراليا المفتوحة» عبر بوابة دي مينو
27 يناير 2026 16:50


ملبورن (رويترز)
تأهل كارلوس ألكاراز إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة في مسيرته بعد فوزه المهيمن 7-5 و6-2 و6-1 على الأسترالي ​أليكس دي مينو اليوم الثلاثاء، ليُبقي آماله في إكمال ‌سلسلة بطولاته الأربع الكبرى في ملبورن ​بارك.
واعتمد اللاعب الإسباني (22 ⁠عاما ) ‌على الفعالية في الأداء في مباراته في ملعب رود ليفر أرينا ليقضي على آمال دي مينو المصنف السادس، الذي كان يستهدف إنهاء ⁠انتظار أسترالي دام خمسة عقود ليرفع كأس ⁠فردي الرجال.
وكسر ألكاراز الفائز بستة ألقاب كبرى إرسال دي مينو مبكرا ليتقدم 3-صفر، ​لكن إرساله المعاد تطويره تعرض للاختبار في الشوط الخامس عندما واجه ثلاث نقاط لكسر إرساله.
ودافع دي مينو بقوة وكسر إرسال منافسه الإسباني ليدرك التعادل، قبل أن ​يكسر إرسال ألكاراز مرة ‍اخرى في الشوط التاسع ويسعد جماهير الملعب الرئيس بالحفاظ على إرساله في الشوط التالي، لكن بعض النقاط السهلة سمحت لألكاراز بحسم ‍المجموعة الافتتاحية المثيرة.
وبدأ ألكاراز المجموعة ⁠الثانية كما فعل في ​الأولى، ولم يكن المصنف الأول في مزاج يسمح له بالتخلي عن ​أفضليته هذه المرة، حيث أطلق ضربتين خلفيتين ‍قويتين وحاسمتين عبر الملعب ليتقدم 5-2 ويحكم قبضته على المباراة.
وفقد دي مينو إرساله مبكراً في المجموعة الثالثة ولم ينظر ألكاراز للخلف ليحسم فوزه ويضرب موعداً مع ‌المصنف الثالث ألكسندر زفيريف في قبل النهائي.

أخبار ذات صلة
«أستراليا للتنس».. ريباكينا تبخر حلم شفيونتيك في «تاج الجراند سلام»
سفيتولينا تسحق جوف وتعبر لنصف نهائي أستراليا المفتوحة
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
التنس
الجراند سلام
كارلوس ألكاراز
آخر الأخبار
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
الرياضة
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
اليوم 12:29
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
الرياضة
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
اليوم 11:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©