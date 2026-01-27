ألكاراز إلى نصف نهائي «أستراليا المفتوحة» عبر بوابة دي مينو



ملبورن (رويترز)

تأهل كارلوس ألكاراز إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة في مسيرته بعد فوزه المهيمن 7-5 و6-2 و6-1 على الأسترالي ​أليكس دي مينو اليوم الثلاثاء، ليُبقي آماله في إكمال ‌سلسلة بطولاته الأربع الكبرى في ملبورن ​بارك.

واعتمد اللاعب الإسباني (22 ⁠عاما ) ‌على الفعالية في الأداء في مباراته في ملعب رود ليفر أرينا ليقضي على آمال دي مينو المصنف السادس، الذي كان يستهدف إنهاء ⁠انتظار أسترالي دام خمسة عقود ليرفع كأس ⁠فردي الرجال.

وكسر ألكاراز الفائز بستة ألقاب كبرى إرسال دي مينو مبكرا ليتقدم 3-صفر، ​لكن إرساله المعاد تطويره تعرض للاختبار في الشوط الخامس عندما واجه ثلاث نقاط لكسر إرساله.

ودافع دي مينو بقوة وكسر إرسال منافسه الإسباني ليدرك التعادل، قبل أن ​يكسر إرسال ألكاراز مرة ‍اخرى في الشوط التاسع ويسعد جماهير الملعب الرئيس بالحفاظ على إرساله في الشوط التالي، لكن بعض النقاط السهلة سمحت لألكاراز بحسم ‍المجموعة الافتتاحية المثيرة.

وبدأ ألكاراز المجموعة ⁠الثانية كما فعل في ​الأولى، ولم يكن المصنف الأول في مزاج يسمح له بالتخلي عن ​أفضليته هذه المرة، حيث أطلق ضربتين خلفيتين ‍قويتين وحاسمتين عبر الملعب ليتقدم 5-2 ويحكم قبضته على المباراة.

وفقد دي مينو إرساله مبكراً في المجموعة الثالثة ولم ينظر ألكاراز للخلف ليحسم فوزه ويضرب موعداً مع ‌المصنف الثالث ألكسندر زفيريف في قبل النهائي.