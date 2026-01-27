الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
7 فرق من 6 دول تشارك في منافسات السلة بـ«عربية السيدات»

7 فرق من 6 دول تشارك في منافسات السلة بـ«عربية السيدات»
27 يناير 2026 18:00


الشارقة (وام)
تشارك 7 فرق من 6 دول عربية بمنافسات كرة السلة ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في الفترة من 2 إلى 12 فبراير المقبل في إمارة الشارقة في واحدة من أكثر ألعاب الدورة حضوراً جماهيرياً وتنافسية.
تشمل قائمة الأندية المشاركة نادي الشارقة الرياضي للمرأة ونادي خورفكان الرياضي للمرأة (الإمارات) ونادي الفتاة الرياضي (الكويت) ونادي الحالة (مملكة البحرين) ونادي شباب فحيص (الأردن) ونادي غاز الشمال (العراق) ونادي الأمل الرياضي بالوطن القبلي (تونس).
وتُقام منافسات كرة السلة في نادي البطائح الذي يستضيف أيضاً جانباً من التدريبات الرسمية للفرق المشاركة إلى جانب مركز الطفل بالرقة وفق خطة تشغيلية معتمدة تضمن توزيعاً واضحاً يراعي أعلى المعايير الفنية والتنظيمية ويدعم جاهزية الفرق طوال أيام البطولة.
وأكد محمد عبدالله بن حليس الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح الثقافي الرياضي أهمية احتضان لعبة جماهيرية مثل كرة السلة في المنطقة الوسطى، مشيراً إلى أن النادي يفخر بمنشآته الرياضية ومدرجاته التي تتسع لأكثر من 500 متفرج.

