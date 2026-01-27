الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

400 لاعب في بطولة المواهب الرياضية الأولى للريشة الطائرة

400 لاعب في بطولة المواهب الرياضية الأولى للريشة الطائرة
27 يناير 2026 19:11

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من بطولة المواهب الرياضية للريشة الطائرة إغلاق باب التسجيل رسمياً، وذلك عقب الإقبال الكبير والمشاركة القياسية مع تسجيل أكثر من 400 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 45 نادياً وأكاديمية من الأندية الحكومية والأكاديميات الخاصة.
وتقام البطولة التي أطلقتها لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، بالتعاون مع اتحاد الريشة الطائرة، وبدعم وزارة الرياضة، على مدار 3 أيام في الصالة المغطاة لنادي مليحة، والتي تضم ثمانية ملاعب احترافية مجهزة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية. 
وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن البطولة تمثل إحدى أبرز المحطات ضمن خطط اللجنة، التي تهدف إلى اكتشاف الطاقات الرياضية الواعدة في سن مبكرة في مختلف الرياضات، لا سيما رياضة الريشة الطائرة، وتهيئة تلك المواهب للانتقال إلى مراحل متقدمة من الإعداد الفني والتنافسي، بما يسهم في تحقيق الطموحات الوطنية.
وأشار إلى أن التنوع الكبير في فئات المشاركين من المواطنين والمقيمين يعكس نجاح النموذج الإماراتي في استقطاب المواهب، وبناء بيئة رياضية جاذبة تسهم في رفع المستوى الفني العام، وتعزيز تنافسية الرياضة الوطنية.
وقالت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن الإقبال الواسع على المشاركة يعكس الثقة المتزايدة في برامج الاتحاد وخططه التطويرية، مؤكدة أن البطولة تعد محطة محورية في تنفيذ رؤية الاتحاد الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف العناصر الواعدة القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلاً.
وأضافت أن البطولة لا تقتصر على الجانب التنافسي فحسب، بل تشكل جزءاً من مسار وطني متكامل يربط بين البطولات، وبرامج التقييم، وخطط التطوير طويلة المدى، بما يخدم مستقبل رياضة الريشة الطائرة في دولة الإمارات.

