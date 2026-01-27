الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يكسب كلباء بثلاثية في دوري أدنوك للمحترفين

العين يكسب كلباء بثلاثية في دوري أدنوك للمحترفين
27 يناير 2026 19:21

 
فيصل النقبي (كلباء)

أخبار ذات صلة
120 باحثاً يناقشون تطورات الذكاء الاصطناعي في المؤتمر الطلابي لجامعة العين
دوري أدنوك للمحترفين.. الوحدة يكسب دبا في الوقت القاتل


استعاد العين صدارة دوري أدنوك للمحترفين مؤقتًا عقب فوزه على مستضيفه كلباء بنتيجة 3-1 مساء اليوم على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة، وبالفوز، ارتقى «الزعيم» إلى النقطة 34، متقدماً بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الذي تراجع إلى المركز الثاني مؤقتاً، بانتظار نتائج مواجهته مع عجمان، في المقابل، تجمد رصيد النمور عند 16 نقطة في المركز الثامن.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في ظل الاستراتيجية الدفاعية المستمرة لفريق كلباء للحفاظ على شباكه نظيفة والاعتماد على الهجمات المرتدة، وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني، تمكن اللاعب لابا كودجو من تسجيل الهدف الأول لفريق العين في الدقيقة 47، ليصبح هذا هدفه السادس عشر في البطولة.
وبعد غياب عن التهديف لفترة، عاد سفيان رحيمي ليترك بصمته مع فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 64، وتمكن كلباء من تقليص الفارق بوساطة اللاعب أحمد نور الله، الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 70 في مرمى العين.
وقبل نهاية اللقاء، تمكن ماتياس بلاسيوس من حسم النقاط الثلاث لصالح فريقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88.

العين
الزعيم
دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
لابا كودجو
آخر الأخبار
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
الرياضة
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
اليوم 12:29
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
الرياضة
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
اليوم 11:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©