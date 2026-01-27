العين يكسب كلباء بثلاثية في دوري أدنوك للمحترفين



فيصل النقبي (كلباء)



استعاد العين صدارة دوري أدنوك للمحترفين مؤقتًا عقب فوزه على مستضيفه كلباء بنتيجة 3-1 مساء اليوم على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة، وبالفوز، ارتقى «الزعيم» إلى النقطة 34، متقدماً بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الذي تراجع إلى المركز الثاني مؤقتاً، بانتظار نتائج مواجهته مع عجمان، في المقابل، تجمد رصيد النمور عند 16 نقطة في المركز الثامن.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي في ظل الاستراتيجية الدفاعية المستمرة لفريق كلباء للحفاظ على شباكه نظيفة والاعتماد على الهجمات المرتدة، وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني، تمكن اللاعب لابا كودجو من تسجيل الهدف الأول لفريق العين في الدقيقة 47، ليصبح هذا هدفه السادس عشر في البطولة.

وبعد غياب عن التهديف لفترة، عاد سفيان رحيمي ليترك بصمته مع فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 64، وتمكن كلباء من تقليص الفارق بوساطة اللاعب أحمد نور الله، الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 70 في مرمى العين.

وقبل نهاية اللقاء، تمكن ماتياس بلاسيوس من حسم النقاط الثلاث لصالح فريقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88.