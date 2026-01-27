الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
27 يناير 2026 20:10

 
أبوظبي (وام)
اختتمت ظهر اليوم منافسات النسخة الـ13 من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين، في ميدان الفلاح، خلال الفترة من 10 إلى 27 يناير الجاري، شهدت الأشواط النهائية لكأس رئيس الدولة، بفئة العامة المحليين، تنافساً قوياً بين المشاركين، ومستويات مميزة في جميع الفئات.
وتصدر الصقر «مسعور»، لعبدالله خلفان بطي سالم القبيسي، شوط فئة العامة مفتوح - فرخ، وحصد المركز الثاني الصقر«آر 16»، لفريق دبي، وجاء ثالثاً الصقر «بي 19»، لفريق ميدان.
وأسفرت منافسات فئة العامة ملاك - فرخ، عن فوز الصقر«33»، لغانم علي غانم بن حمودة الظاهري بالمركز الأول، وجاء ثانياً الصقر «مغادر»، لعلي محمد سلطان فاضل الكتبي، وثالثاً الصقر«07»، لسعيد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي.
وهيمن فريق دبي على المركزين الأول والثاني في كأس التلواح الذهبي فئة العامة مفتوح - جرناس، وحقق الصقر«الأسمر» المركز الأول، وجاء ثانياً الصقر«جي 96»، وثالثاً الصقر «مرشح»، لفريق ميدان.
وتألق الصقر «77»، لمحمد سيف غانم آل علي، بحصد لقب كأس التلواح الذهبي لفئة العامة ملاك - جرناس، وجاء ثانياً الصقر «62»، لمحمد أحمد سلطان السلامي النيادي، وثالثاً الصقر«نوماس»، لسلطان راشد ناصر راشد المنصوري.
توج الفائزين معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، بحضور معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين.

حضر مراسم التتويج عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وراشد بن مرخان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، وسلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، العضو المنتدب ومبارك سلطان بن هياي المنصوري، ومحمد بطحان المنصوري، وغانم فارس المزروعي، أعضاء مجلس الإدارة.

