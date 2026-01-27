الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اختتام النسخة السابعة من مسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور

اختتام النسخة السابعة من مسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور
27 يناير 2026 21:34

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
فوز «الجوهي» و«إتش 44» و«إس 30» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور


اختتمت النسخة السابعة من مسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور 2026، التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح، على مدار يومي الأحد والاثنين، تزامناً مع منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.
وشهدت المسابقة مشاركة كبيرة، ومنافسات قوية من ملاك الصقور، وهواة الصقارة، وخضعت الصقور لتقييم دقيق، وفق معايير محددة، حسب المواصفات التنافسية، لاسيما منطقة الرأس، والعين، ونعومة الريش، واللون، والعاتق، والمنحر والفندوة، والمناكب.
وأسفرت منافسات فئة قرموشة جير - جرناس عن فوز الأرياح، ودبي، وأبوظبي لسالم ناصر مذكر آل شافي الهاجري، بالمراكز الثلاثة الأولى.
كما توج الصقر «عالية»، لسهيل هلال سالم بن طراف المنصوري بالمركز الأول في فئة قرموشة جير - فرخ، وجاء ثانياً الصقر «العين»، لمحمد علي محمد علي الظاهري، وثالثاً الصقر «السنيورة» لناصر خالد مذكر آل شافي.
وشهدت فئة جير بيور- جرناس، فوز الصقر «طويق»، والصقر «الأقزن»، والصقر «طحان» لسالم ناصر مذكر آل شافي الهاجري، بالمراكز الثلاثة الأولى.
وتوج الصقر «روق» لعبدالله سلطان فلاح حمود القحطاني بالمركز الأول في فئة جير بيور- فرخ، وحقق المركز الثاني الصقر «الشهابي» لحمد حسين عبدالله عبدالرحمن الحمادي، وجاء ثالثاً الصقر «الفاتن» لسهيل هلال سالم بن طراف المنصوري.

الصقور
كأس رئيس الدولة
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
مهرجان المزاينة
آخر الأخبار
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
الرياضة
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
اليوم 12:29
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
الرياضة
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
اليوم 11:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©