اختتام النسخة السابعة من مسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور



أبوظبي (وام)



اختتمت النسخة السابعة من مسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور 2026، التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح، على مدار يومي الأحد والاثنين، تزامناً مع منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.

وشهدت المسابقة مشاركة كبيرة، ومنافسات قوية من ملاك الصقور، وهواة الصقارة، وخضعت الصقور لتقييم دقيق، وفق معايير محددة، حسب المواصفات التنافسية، لاسيما منطقة الرأس، والعين، ونعومة الريش، واللون، والعاتق، والمنحر والفندوة، والمناكب.

وأسفرت منافسات فئة قرموشة جير - جرناس عن فوز الأرياح، ودبي، وأبوظبي لسالم ناصر مذكر آل شافي الهاجري، بالمراكز الثلاثة الأولى.

كما توج الصقر «عالية»، لسهيل هلال سالم بن طراف المنصوري بالمركز الأول في فئة قرموشة جير - فرخ، وجاء ثانياً الصقر «العين»، لمحمد علي محمد علي الظاهري، وثالثاً الصقر «السنيورة» لناصر خالد مذكر آل شافي.

وشهدت فئة جير بيور- جرناس، فوز الصقر «طويق»، والصقر «الأقزن»، والصقر «طحان» لسالم ناصر مذكر آل شافي الهاجري، بالمراكز الثلاثة الأولى.

وتوج الصقر «روق» لعبدالله سلطان فلاح حمود القحطاني بالمركز الأول في فئة جير بيور- فرخ، وحقق المركز الثاني الصقر «الشهابي» لحمد حسين عبدالله عبدالرحمن الحمادي، وجاء ثالثاً الصقر «الفاتن» لسهيل هلال سالم بن طراف المنصوري.