الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دوري أدنوك للمحترفين.. الوحدة يكسب دبا في الوقت القاتل

دوري أدنوك للمحترفين.. الوحدة يكسب دبا في الوقت القاتل
27 يناير 2026 22:18


مصطفى الديب (أبوظبي)
حقق الوحدة فوزاً صعباً على ضيفه دبا بهدف دون رد على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الـ 14 من دوري المحترفين، ليرفع الوحدة رصيده إلى 29 نقطة، في المركز الثالث، ويواصل مطاردة الصدارة، فيما تجمد رصيد دبا عند تسع نقاط في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.
وأنقذ كايو كانيدو فريقه من خسارة نقطتين ثمينتين، بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعد عرضية من البديل إبراهيم ديارا، حولها كايو برأسه في شباك حارس دبا.
وعانى الوحدة على مدار شوطي اللقاء، ووجد صعوبة في اختراق التكتل الدفاعي لفريق دبا، إذ فشل الفريق في استغلال أفضليته على مستوى الاستحواذ.
وتأثر أداء الوحدة الهجومي بغياب هدافه، الدولي السوري عمر خريبين، الذي تعرض لوعكة صحية قبل المباراة، إضافة إلى المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي لإصابته في العضلة الخلفية، ليخطف العنابي فوزاً بشق الأنفس.

أخبار ذات صلة
العين يكسب كلباء بثلاثية في دوري أدنوك للمحترفين
غداً..3 مواجهات حاسمة في اليوم الثاني للجولة 14 لدوري أدنوك
الوحدة
دبا الفجيرة
دوري أدنوك للمحترفين
دوري المحترفين
آخر الأخبار
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
الرياضة
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
اليوم 12:29
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
الرياضة
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
اليوم 11:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©