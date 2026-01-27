دوري أدنوك للمحترفين.. الوحدة يكسب دبا في الوقت القاتل



مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الوحدة فوزاً صعباً على ضيفه دبا بهدف دون رد على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الـ 14 من دوري المحترفين، ليرفع الوحدة رصيده إلى 29 نقطة، في المركز الثالث، ويواصل مطاردة الصدارة، فيما تجمد رصيد دبا عند تسع نقاط في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

وأنقذ كايو كانيدو فريقه من خسارة نقطتين ثمينتين، بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، بعد عرضية من البديل إبراهيم ديارا، حولها كايو برأسه في شباك حارس دبا.

وعانى الوحدة على مدار شوطي اللقاء، ووجد صعوبة في اختراق التكتل الدفاعي لفريق دبا، إذ فشل الفريق في استغلال أفضليته على مستوى الاستحواذ.

وتأثر أداء الوحدة الهجومي بغياب هدافه، الدولي السوري عمر خريبين، الذي تعرض لوعكة صحية قبل المباراة، إضافة إلى المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي لإصابته في العضلة الخلفية، ليخطف العنابي فوزاً بشق الأنفس.