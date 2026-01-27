منتخب البلياردو يشارك في بطولة آسيا بجاكرتا

دبي (وام)



يشارك منتخبنا الوطني للبلياردو في بطولة آسيا للبلياردو، ضمن منافسات العشر كرات للرجال والتسع كرات للناشئين، التي انطلقت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ويمثل المنتخب 3 لاعبين هم محمود شريف، وخالد الزرعوني، وسالم النعيمي.

ويستهل لاعبو المنتخب الوطني مشاركتهم في منافسات مسابقة العشر كرات، حيث يلتقي خالد الزرعوني مع منافسه فو هوان من هونج كونج، فيما يواجه محمود شريف اللاعب أنجيلو أريولا من الفلبين.

وعلى صعيد آخر، تواصلت في مقر أكاديمية الاتحاد بدبي منافسات الحدث الرابع من بطولة كيوتور الشرق الأوسط للسنوكر، وتأهل إلى المباراة النهائية كل من العراقيين علي علي وعماد عدنان.