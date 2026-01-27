الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب البلياردو يشارك في بطولة آسيا بجاكرتا

منتخب البلياردو يشارك في بطولة آسيا بجاكرتا
28 يناير 2026 01:57

دبي (وام)

يشارك منتخبنا الوطني للبلياردو في بطولة آسيا للبلياردو، ضمن منافسات العشر كرات للرجال والتسع كرات للناشئين، التي انطلقت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ويمثل المنتخب 3 لاعبين هم محمود شريف، وخالد الزرعوني، وسالم النعيمي.
ويستهل لاعبو المنتخب الوطني مشاركتهم في منافسات مسابقة العشر كرات، حيث يلتقي خالد الزرعوني مع منافسه فو هوان من هونج كونج، فيما يواجه محمود شريف اللاعب أنجيلو أريولا من الفلبين.
 وعلى صعيد آخر، تواصلت في مقر أكاديمية الاتحاد بدبي منافسات الحدث الرابع من بطولة كيوتور الشرق الأوسط للسنوكر، وتأهل إلى المباراة النهائية كل من العراقيين علي علي وعماد عدنان.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الأرضي في إندونيسيا
زلزال قوي يضرب قرب جاوة الإندونيسية
منتخب البلياردو
جاكرتا
البلياردو
إندونيسيا
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني للبلياردو والسنوكر
آخر الأخبار
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
الرياضة
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
اليوم 12:29
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
الرياضة
1300 مشارك يرسمون «الأمنيات» في النسخة الثامنة من سباق أبوظبي
اليوم 11:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©