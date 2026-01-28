«أستراليا للتنس».. ريباكينا تبخر حلم شفيونتيك في «تاج الجراند سلام»

ملبورن (أ ف ب)

أطاحت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنّفة خامسة عالمياً، بالبولندية إيجا شفيونتيك الثانية، عندما تغلبت عليها 7-5 و6-1 الأربعاء وبلغت نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام، في كرة المضرب.

وتلتقي ريباكينا، بطلة ويمبلدون 2022 البالغة 26 عاماً والتي خاضت نهائي ملبورن عام 2023 عندما خسرت بصعوبة أمام البيلاروسية ارينا سابالينكا بثلاث مجموعات، الخميس مع جيسيكا بيجولا السادسة الفائزة على أماندا أنيسيموفا.

ولحقت ريباكينا بسابالينكا الأولى والأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثانية عشرة اللتين تأهلتا، بفوز الأولى على الأميركية إيفا يوفيتش 6-3 و6-0، والثانية على الأميركية الأخرى كوكو جوف الثالثة 6-1 و6-2.

وأكدت ريباكينا تألقها في الأشهر الأخيرة، إذ رفعت رصيدها إلى 18 انتصاراً في آخر 19 مباراة، وكانت خسارتها الوحيدة في ربع نهائي دورة بريزبين الأسترالية هذا الشهر.

وتخوض ريباكينا نصف النهائي الرابع لها في بطولات الجراند سلام، والأول منذ ويمبلدون 2024.

وقالت اللاعبة المولودة في روسيا: "أنا سعيدة جداً بالفوز. نعرف بعضنا جيداً، وكنت أحاول فقط اللعب بأسلوب هجومي. أشعر أن الإرسال الأول لم يكن يعمل جيداً بالنسبة لكلينا في المجموعة الأولى، لذا كنت أحاول التقدم على الإرسال الثاني ووضع الضغط على بعضنا البعض".

وأضافت ريباكينا، المعروفة دائماً بتحفّظها والتي خسرت أربعاً من مبارياتها الخمس أمام شفيونتيك العام الماضي: "أعتقد أنني في المجموعة الثانية بدأت ألعب بحرية أكبر وقدّمت أداءً أفضل في الإرسال".

في المقابل، تبخر حلم شفيونتيك مجدداً في التتويج بلقب بطولة أستراليا لإكمال الجراند سلام في مسيرتها، إذ سبق أن فازت بأربعة ألقاب في رولان جاروس، إضافة إلى لقبَي الولايات المتحدة المفتوحة وويمبلدون، فيما يبقى لقب البطولة الأسترالية عصياً عليها.

وفشلت شفيونتيك مجدداً في بلوغ نهائي أستراليا حيث تبقى أفضل نتيجة لها نصف النهائي في عامي 2022 و2025.

وحققت ريباكينا الفوز السادس في 12 مواجهة مع شفيونتيك، والثاني توالياً بعدما تغلبت على البولندية في البطولة الختامية "دبليو ني أيه" في الرياض.

وبادرت شفيونتيك إلى كسر إرسال ريباكينا في الشوط الأول من المجموعة الأولى، لكن الكازاخستانية ردت التحية سريعاً مدركة التعادل الذي فرض نفسه حتى الشوط العاشر (5-5)، قبل أن تفعلها مجدداً في الشوط الثاني عشر وكسرت إرسال البولندية منهية المجموعة في صالحها 7-5 في 59 دقيقة.

وتابعت ريباكينا تفوقها في المجموعة الثانية وتقدمت 3-0 ثم 4-1، قبل أن تحسمها 6-1 وبإرسال ساحق كان الحادي عشر لها في اللقاء.

على الجانب الأخر، تغلبت الأميركية جيسيكا بيجولا، على مواطنتها أماندا أنيسيموفا 6-2 و7-6 (7-1) الأربعاء، لتبلغ نصف نهائي البطولة.

وهي المرة الأولى التي تتأهل فيها بيجولا، البالغة 31 عاماً، إلى المربع الذهبي في ملبورن، بعدما توقفت ثلاث مرات متتالية عند ربع النهائي (2021 و2022 و2023)، علماً أنها خاضت سابقاً نهائياً واحداً في بطولات الجراند سلام، في فلاشينغ ميدوز عام 2024.